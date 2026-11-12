Kinderwunschzentrum und 70 Dienstwohnungen: LKH Feldkirch eröffnet Neubau um 32 Millionen
Gegenüber dem Landeskrankenhaus Feldkirch ist ein neuer Gebäudekomplex in Betrieb gegangen. Was das Kinderwunschzentrum leistet, für wen die Wohnungen gedacht sind und was sich für Paare ändert.
Das Kinderwunschzentrum des Landeskrankenhauses Feldkirch hat neue Räume. Es ist in einen Neubau in der Carinagasse übersiedelt, direkt gegenüber dem Spital. Im selben Projekt sind 70 Dienstwohnungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landeskrankenhäuser und neue Büros der Krankenhaus-Betriebsgesellschaft (KHBG) entstanden. Eröffnet wurde der Komplex am Mittwoch, wie die Vorarlberger Landeskrankenhäuser mitteilen.
Zusammen kostet das Projekt rund 32 Millionen Euro. Den größten Teil machen die Dienstwohnungen mit rund 28 Millionen Euro aus. Der Ausbau des Kinderwunschzentrums schlägt mit rund 2,4 Millionen Euro zu Buche, jener der KHBG-Büros mit rund 1,8 Millionen Euro.
Über 900 Behandlungen im Jahr
In den Vorarlberger Landeskrankenhäusern gibt es seit 40 Jahren Kinderwunschmedizin. Allein 2025 wurden laut KHBG über 900 neue Behandlungszyklen durchgeführt, das Team verweist zudem auf 196 Geburten. Im Neubau stehen dem Zentrum 300 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung.
„Wir können hier moderne Medizin mit persönlicher und diskreter Betreuung verbinden“, sagt Oberarzt Norbert Loacker, der medizinische Leiter. Das Zentrum bleibt laut KHBG Teil der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, deren Leiter die Nähe zum Spital begrüßt. Primar Burghard Abendstein: „Damit ist weiterhin die optimale Grundlage für kurze Wege, schnelle Entscheidungen und beste Kooperation gegeben.“
70 Wohnungen für Spitalsbeschäftigte
Die 70 Dienstwohnungen haben ein bis fünf Zimmer, dazu Terrassen und Loggien. Mit der zweigeschossigen Tiefgarage kommt der Wohnteil auf 5.010 Quadratmeter Nutzfläche. Gebaut hat die Wohnbauselbsthilfe, Baubeginn war im November 2023. Die KHBG ist Generalmieterin, der Baurechtsvertrag läuft über 80 Jahre. Den Architekturwettbewerb 2020 hat das Büro querschnitt architekten gewonnen.
Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) fasst beide Teile des Projekts zusammen: „Mit dem neuen Kinderwunschzentrum und den 70 Dienstwohnungen schaffen wir moderne Rahmenbedingungen“, sagt sie laut KHBG.
Teil des öffentlichen IVF-Fonds
Für Paare relevant: Das Zentrum bleibt eine öffentliche Einrichtung. Das LKH Feldkirch ist in der Liste der Vertragskrankenanstalten des IVF-Fonds als öffentliche Krankenanstalt geführt, mit der neuen Adresse Carinagasse 47. In diesen Zentren werden Kinderwunschbehandlungen unter Kostenbeteiligung des Fonds durchgeführt. Welche Voraussetzungen dafür gelten, beschreibt das Sozialministerium auf seiner Seite zum IVF-Fonds.
Neben dem LKH Feldkirch ist in Vorarlberg nur eine private Einrichtung in Bregenz als Vertragszentrum gelistet.
Was das für Paare mit Kinderwunsch heißt
Die Kinderwunschbehandlung am LKH Feldkirch läuft weiter, aber an einer neuen Adresse: Carinagasse 47 in Feldkirch, gegenüber dem Spital. Das Zentrum bleibt Vertragspartner des IVF-Fonds, Behandlungen sind damit weiterhin mit Kostenbeteiligung des Fonds möglich. Die Voraussetzungen dafür nennt das Sozialministerium. Für Beschäftigte der Landeskrankenhäuser stehen 70 neue Dienstwohnungen mit ein bis fünf Zimmern zur Verfügung.
Quellen
Vorarlberger Landeskrankenhäuser (KHBG): Neubauprojekt Carinagasse Feldkirch offiziell eröffnet (11.11.2026)
Sozialministerium: IVF-Fonds (09.09.2026)
Sozialministerium: Vertragskrankenanstalten des IVF-Fonds (09/2026)