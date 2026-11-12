Kinderwunschzentrum und 70 Dienstwohnungen: LKH Feldkirch eröffnet Neubau um 32 Millionen

Das Kinderwunschzentrum des Landeskrankenhauses Feldkirch hat neue Räume. Es ist in einen Neubau in der Carinagasse übersiedelt, direkt gegenüber dem Spital. Im selben Projekt sind 70 Dienstwohnungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landeskrankenhäuser und neue Büros der Krankenhaus-Betriebsgesellschaft (KHBG) entstanden. Eröffnet wurde der Komplex am Mittwoch, wie die Vorarlberger Landeskrankenhäuser mitteilen.

Zusammen kostet das Projekt rund 32 Millionen Euro. Den größten Teil machen die Dienstwohnungen mit rund 28 Millionen Euro aus. Der Ausbau des Kinderwunschzentrums schlägt mit rund 2,4 Millionen Euro zu Buche, jener der KHBG-Büros mit rund 1,8 Millionen Euro.