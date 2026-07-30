Beispiellose Ausgrabung von Töpferöfen aus der Römerzeit im Burgenland

Die Äcker nördlich des Burger Badesees sind durch Oberflächenfunde der römischen Kaiserzeit seit längerem als Bodenfundstelle Asten bekannt. 2021 wurde im Zuge von Bauarbeiten an der im Osten des Areals gelegenen B56 Geschriebenstein Straße bereits eine Vielzahl römischer Keramikfragmente sowie Reste von Keramikbrennöfen gefunden. In den Folgejahren zeigten geomagnetische Untersuchungen, dass zahlreiche archäologische Strukturen unter dem Feld liegen: Öfen, Gebäudegrundrisse und eigeebnete Hügelgräber. Die aktuellen Grabungen sollen nun Klarheit über die tatsächliche Größenordnung und Bedeutung der Fundstelle bringen - die jetzigen Ergebnisse übertreffen die Erwartungen.

Innerhalb der ersten beiden Arbeitswochen konnten in unmittelbarer Oberflächennähe (in ca. 40 cm Tiefe) die Reste zweier Keramikbrennöfen mit Arbeitsgruben sowie weitere Gruben, die als Lehmentnahme- und Abfallgruben anzusprechen sind, dokumentiert werden. Die Öfen und umliegenden Gruben sind mit Keramik befüllt. "Unsere Funde deuten darauf hin, dass es sich hier um eine große Produktionsstätte für Keramik handelt", sagt Grabungsleiterin Basema Hamarneh von der Universität Wien. Hergestellt wurden Schüsseln, Schalen, Becher und Vorratsgefäße.

Die aktuelle Ausgrabung bringt gleich einige besondere Funde. "Es gibt auffallend viele im Ganzen erhaltene Gefäße, was nicht oft vorkommt. Zusätzlich gibt es viele Fehlbrände, also Stücke, die in der Produktion misslungen sind. Das deutet einerseits daraufhin, dass hier im großen Stil und nicht nur für den lokalen Bedarf produziert wurde. Und solche Fehlbrände geben uns auch spannende Einblicke in die Produktionsabläufe", erklärt Hamarneh. Die Archäolog*innen haben außerdem importierte Ware (etwa "Terra Sigillata") gefunden, was ebenfalls die These einer großen Produktionsstätte stützt.

Auffallend ist außerdem, dass es keine bekannte Abnehmersiedlung in unmittelbarer Nähe des Fundplatzes gibt. Die nächste größere römische Ansiedlung ist die 16 km (Luftlinie) entfernte, im frühen ersten Jahrhundert gegründete römische Stadt Savaria (Szombathely) im heutigen Ungarn. Das deutet auch daraufhin, dass es sich um eine überregionale Keramik-Produktionsstätte handelt.

Die Örtlichkeit des Fundes dürfte kein Zufall sein. Es gibt nämlich auch neolithische Oberflächenfunde (Keramikscherben, Reste von Langhäusern in Pfostenbauweise) aus dem 6. Jahrtausend v.u.Z. "Es handelt sich also um eine sogenannte multiperiodale Fundstelle. Die Befunde aus der Jungsteinzeit und der Römerzeit stehen in keinem direkten Zusammenhang, zeigen aber, dass der Platz bereits Jahrtausende zuvor besiedelt war und anscheinend sehr gute Voraussetzungen zur Produktion bietet", so Hamarneh.

Daten aus geomagnetischen Untersuchungen haben außerdem gezeigt, dass es etwa 1,5 km entfernt Ausläufer des bekannten hallstatt- und römerzeitlichen Schandorfer Hügelgräberfeldes befinden. "Das ist ein weiteres Indiz dafür, dass der Platz über Jahrtausende hinweg ein wichtiger Knotenpunkt menschlicher Aktivität war", erklärt Hamarneh.

Die Grabungen werden noch bis 7. August fortgesetzt, das Team legt täglich neue Funde frei. "Jeder Fund, von Ganzgefäßen über Fehlbrände bis zu importierter Terra Sigillata, trägt dazu bei, das Bild einer lebendigen, weit vernetzten römischen Wirtschaftslandschaft im heutigen Burgenland zu schärfen und unterstreicht einmal mehr, dass die Region weit mehr als nur ein 'Nebenland' des Imperiums war, sondern ein aktiver Motor von Produktion und Handel", sagt Hamarneh.