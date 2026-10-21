Grippeimpfung und Herzinfarkt: Was Studien über den Schutz für das Herz zeigen

Dass eine Grippe auch dem Herz gefährlich werden kann, ist gut belegt. Eine kanadische Studie, die im New England Journal of Medicine erschienen ist, wertete Daten aus der Provinz Ontario aus. Untersucht wurden 364 Spitalsaufnahmen wegen eines Herzinfarkts bei Menschen ab 35 Jahren, bei denen innerhalb eines Jahres eine Influenza im Labor nachgewiesen worden war.

In den ersten sieben Tagen nach dem Nachweis der Grippe war die Rate an Herzinfarkten etwa sechsmal so hoch wie in den Vergleichszeiträumen davor und danach. Ab dem achten Tag fand das Team keine erhöhte Rate mehr. Das Risiko steigt also vor allem in der akuten Phase der Erkrankung.