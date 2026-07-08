Nägelkauen stoppen: Was hilft?

Auch die Anlage zu brüchigen Nägeln könne eine Rolle spielen. Anders als manchmal angenommen seien Selbsthass oder Autoaggression hingegen selten eine Ursache für das Verhalten.

Ab und an mal an den Nägeln zu kauen oder Nagelhaut abzuzupfen, ist ganz normales Verhalten und nicht zwingend Teil oder Zeichen einer psychischen Störung. Bei vielen Menschen ist Nägelkauen schlicht eine fest eingeschliffene Gewohnheit - ein automatisierter Ablauf, der sich oft in Zeiten von Stress oder Belastung entwickelt hat.

Ist die Angewohnheit sehr ausgeprägt und werden die Nägel regelmäßig bis zum Nagelbett abgekaut, kann sich das Risiko für Entzündungen erhöhen. Auch Krankheitserreger können so leichter in den Körper gelangen.

Grundsätzlich ist es ratsam, über professionelle Hilfe nachzudenken, wenn man stark unter dem Nägelkauen leidet, sich dafür schämt oder bestimmte Dinge im Alltag vermeidet, heißt es in der Zeitschrift. Die Angewohnheit kann andernfalls zunehmend Stimmung, Selbstwert und Alltag belasten. Betroffene können sich zum Beispiel an ihren Haus- oder Hautarzt wenden.

Nägelkauen in ausgeprägter Form kann zu den sogenannten körperbezogenen repetitiven Verhaltensweisen (engl.: Body-focused repetitive behaviors; BFRBs) gehören. Darunter fallen auch das Bearbeiten der eigenen Haut (Skin Picking), Haareausreißen (Trichotillomanie) sowie Wangen- und Lippenbeißen. Ein Kennzeichen dieser Verhaltensweisen: Betroffene können sie nicht unterlassen, auch wenn sie sich sehr anstrengen und es eigentlich möchten.

Zur Überwindung von gewohnheitsmäßigem Nagelkauen gibt es bewährte Selbsthilfe-Methoden. Zum einen geht es darum, zu verstehen, welche Funktionen das Verhalten erfüllt. Soll es zum Beispiel entspannen oder stimulieren? Im nächsten Schritt kann man sich überlegen, wie sich diese Bedürfnisse anderweitig befriedigen lassen. Etwa mit Tools wie Akupressurringen oder Massagebällen.

Eine spezifische und wissenschaftlich erprobte Technik ist zudem die sogenannte Entkopplung, entwickelt von Steffen Moritz und seinem Team. Das Prinzip: Die gewohnte Bewegung - etwa die Hand zum Mund zu führen - wird nicht einfach unterdrückt, sondern kurz vor dem Ziel in eine neue Richtung umgelenkt, zum Beispiel zum Ohrläppchen. So soll das automatisierte Verhalten schrittweise verlernt werden. Steffen Moritz rät Betroffenen außerdem, immer eine Feile bei sich zu tragen und die Nägel möglichst kurz zu halten.