Sommerurlaub mit Diabetes: Diese Dinge sollte man beachten

Eine lange Anreise, womöglich mit Zeitverschiebung, hohe Temperaturen, mehr Bewegung als sonst, eine spätere Essenszeit, ein Begrüßungsdrink mit Alkohol: Auf all das kann der Stoffwechsel sensibel reagieren, wodurch der Blutzuckerspiegel von Diabetikerinnen und Diabetikern insbesondere am ersten Abend aus der Reihe tanzen kann.

Auch abgesehen davon sollten Diabetikerinnen und Diabetiker im Urlaub lieber einmal öfter ihren Blutzucker checken. Hitze und Sonnenbäder etwa können die Wirkung von Insulin beschleunigen, erklärt der VDBD. Und Bewegung - ob wandern, spazieren oder schwimmen - senkt den Blutzuckerspiegel.

Um bei zu niedrigen Messwerten auch unterwegs gegensteuern zu können, sollten Diabetikerinnen und Diabetiker stets Traubenzucker, Saft oder kleine Snacks griffbereit haben. Gut, wenn sie zudem einen Notfallausweis mit relevanten Informationen für Notfälle bei sich tragen. Vorlagen auf Englisch oder Türkisch kann man auf dem Portal "diabinfo.de" herunterladen.

Übrigens: Die Menge an Diabetes-Equipment wie Insulin, Tabletten oder Teststreifen sollte man für den Urlaub nicht zu knapp kalkulieren. Der Rat von "diabinfo.de" lautet: doppelt so viel einpacken, wie man rechnerisch benötigt.

Medikamente und Co. gehören bei Flugreisen unbedingt ins Handgepäck. Findet der aufgegebene Koffer nicht den Weg an den Urlaubsort, steht man sonst ohne da. Plus: Bei den geringen Temperaturen im Frachtraum eines Flugzeugs kann Insulin Schaden nehmen - und seine Wirkung verlieren.

Damit es bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen keine Probleme gibt, sollten Diabetikerinnen und Diabetiker sich vor der Reise eine ärztliche Bescheinigung ausstellen lassen, dass sie die mitgeführten Medikamente und Geräte benötigen.