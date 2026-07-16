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Vorübergehender Tsunami-Alarm nach Erdbeben in Neuseeland

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Region bei Touristen beliebt
©APA/APA/AFP/SANKA VIDANAGAMA
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Neuseelands Südinsel ist am Donnerstag von einem Erdbeben erschüttert worden. Nach dem Beben der Stärke 5,9 haben die Behörden zunächst einen Tsunami-Alarm ausgerufen, ihn dann aber wieder aufgehoben. Zunächst erklärte die Nationale Katastrophenschutzbehörde am Donnerstag, die Menschen sollten sich "sofort" in höher gelegene Gebiete begeben oder "so weit ins Landesinnere wie möglich". Kurz darauf informierte die Behörde über "eine Herabstufung der Warnung".

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Das Erdbeben sei schwächer gewesen als zunächst eingeschätzt, hieß es zur Begründung. Zuerst wurde es mit 6,3 angegeben. Laut der neuseeländischen Behörde ereignete sich das Beben rund 40 Kilometer nördlich des Ortes Te Anau. Te Anau liegt im dünn besiedelten Westen der Südinsel, ist aber für viele Touristen der Startpunkt für Ausflüge in die Region Fjordland mit Zielen wie dem Milford und dem Doubtful Sound.

Neuseeland liegt auf zwei tektonischen Platten, weswegen Erdbeben dort häufig vorkommen. Bei einem schweren Beben der Stärke 6,3 im Jahr 2011 waren in Christchurch, der größten Stadt auf Neuseelands Südinsel, 185 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche Gebäude in der Stadt an der Ostküste der Insel stürzten damals ein und begruben dutzende Menschen unter sich. Auf die Tragödie folgte ein langwieriger Wiederaufbau.

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