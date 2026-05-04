Mit grünem Spargel wird Reisnudelsalat richtig knackig

Denn gerade durch die verschiedenen Texturen der Zutaten bekommt dieser Salat alles, was er braucht. Und so ist die elegante und etwas geheimnisvolle Schwester vom rustikalen und bodenständigen Nudelsalat mit Mayonnaise und Fleischwurst entstanden. Probiert es einfach mal aus zum nächsten Grillen, die Gäste werden begeistert sein. Versprochen.

Für den Salat:

Für das Dressing:

Viel Spaß beim Ausprobieren und guten Appetit.

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