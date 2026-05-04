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Mit grünem Spargel wird Reisnudelsalat richtig knackig

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Wer will, kann den Salat mit gerösteten Pinienkernen toppen
©APA, dpa-tmn, Doreen Hassek
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Die Spargelsaison gehört für mich zur schönsten Zeit des Jahres. Sie ist kurz und will genutzt werden. Also ab auf den Markt und ran an die Töpfe und Pfannen. Bei der Farbe des edlen Gemüses scheiden sich ja oft die Geister, und obwohl ich eindeutig "Team Weiß" bin, habe ich heute ein Rezept mit grünem Spargel zubereitet. Hier kommt es gerade auf die unterschiedlichen Komponenten an. Da gibt der knackige, kurz angebratene Grüne die besondere Note.

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Denn gerade durch die verschiedenen Texturen der Zutaten bekommt dieser Salat alles, was er braucht. Und so ist die elegante und etwas geheimnisvolle Schwester vom rustikalen und bodenständigen Nudelsalat mit Mayonnaise und Fleischwurst entstanden. Probiert es einfach mal aus zum nächsten Grillen, die Gäste werden begeistert sein. Versprochen.

Für den Salat:

Für das Dressing:

Viel Spaß beim Ausprobieren und guten Appetit.

Mehr Rezepte unter https://hauptstadtkueche.blogspot.com/

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Doreen Hassek/Doreen Hassek

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