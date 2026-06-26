So wirds auf der SUP-Tour nicht gefährlich

Ein weiteres Muster, das jedes Jahr zu Rettungseinsätzen führt: "Menschen paddeln mit dem SUP auf die Mitte eines Sees hinaus, unterschätzen den Gegenwind auf dem Rückweg, kommen nicht mehr voran - und ihnen geht irgendwann die Kraft aus." Tückisch kann auch die Strömung fließender Gewässer werden. Mit diesen acht Tipps bleibt es sicher:

Sie haben sich ein SUP-Board zugelegt? Ein wichtiger Handgriff vor der ersten Tour ist dann, es mit Ihrem Namen, mit Kontaktdaten und Adresse zu kennzeichnen. Das geht mit wasserfestem Stift, Klebeetikett oder Anhänger.

Diese Sicherheitsmaßnahme macht im Ernstfall einen großen Unterschied: Wird ein herrenloses Board auf dem Wasser oder am Ufer entdeckt, kann ein Anruf klären, ob beim Besitzer alles im grünen Bereich ist - oder ob eine Suchaktion nötig ist, so Lebensretter Ruffing.

Und noch ein Sicherheitstipp: sich bei einer Person, die an Land bleibt, abmelden - und nach der Rückkehr wieder anmelden.

Kommt es bei einem Sturz oder Sprung ins Wasser zu einem Kälteschock mit Bewusstlosigkeit, helfen selbst die besten Schwimmkenntnisse nicht. "Dann ist eine Rettungsweste quasi Ihre Lebensversicherung", sagt Patrick Ruffing.

Wichtig ist daher, dass die Schwimmweste ohnmachtssicher ist, "also Auftrieb gibt, sodass der Kopf über Wasser bleibt und man es nicht einatmen kann", erklärt Ruffing. Eine geeignete Weste mit 50 N Auftrieb ist an der Bezeichnung "DIN EN ISO 12402-5" zu erkennen.

Mehr Sicherheit kann zudem eine geeignete Sicherheitsleine geben, die sich an Fußgelenk oder Rettungsweste befestigen lässt. Ist man allerdings auf dem Fluss unterwegs, gehört die Leine nicht an den Fuß. Es besteht die Gefahr, dass man sich bei einem Sturz ins Wasser durch die Strömung etwa in umgekippten Baumstämmen verfängt und unter Wasser gezogen wird.

Wer sich das erste Mal auf ein SUP stellt, merkt oft: Hui, das ist wackeliger als erwartet. Wer in den Outdoor-Sport einsteigt, sollte sich wichtige Techniken und Verhaltensregeln einmal von jemandem erklären lassen, der sich richtig gut beim SUP auskennt.

Übrigens: Nichtschwimmer gehören gar nicht aufs SUP-Board.

Auf dem Board ist man dem Wetter ausgeliefert, daher sollte man unbedingt checken, ob Regen, Wind oder sogar Gewitter zu erwarten sind, rät Patrick Ruffing. Und auch mit der Route sollte man sich im Voraus beschäftigen. Generell gilt: Schifffahrtswege und Schleusen sind tabu. Über Befahrungsregeln, die auf Gewässern gelten, sollte man sich im Voraus informieren.

Wind: Damit die Kräfte nicht ausgehen, rät die DLRG, die Tour gegen den Wind zu starten. Dann kann man sich auf dem Rückweg, wenn die Arme schon etwas müde sind, über Rückenwind freuen.

Nicht nur für Erinnerungsfotos: Das Handy dabeizuhaben, zahlt sich auch dann aus, wenn man Hilfe rufen muss. Damit das Smartphone selbst nicht in Seenot gerät, sollte man es mit einer wasserfesten Hülle schützen oder es in einer Drybag verstauen.

Weiterer Tipp von Patrick Ruffing, um im Notfall auf sich aufmerksam machen zu können: "Taschenlampe und Pfeife einpacken."

Auf dem Wasser kann man Schatten lange suchen. Knallt die Sonne stundenlang auf Kopf und Körper, kann das - wenn der Schutz fehlt - nicht nur zu Sonnenbränden führen, sondern auch zu Sonnenstichen. Also: "Cap mitnehmen, großzügig Sonnencreme auftragen, vielleicht sogar ein UV-Shirt anziehen", rät Ruffing. Außerdem nicht vergessen: Genug Wasser einpacken.

Ähnlich wie im Straßenverkehr gilt auch auf dem Wasser: Man hält sich rechts - und weicht auch nach rechts aus, wenn einem ein anderes Boot oder ein SUP entgegenkommt. "Von Uferbereichen wie Schilfzonen sollte man sich fernhalten", so Patrick Ruffing. Und zwar nicht nur, weil dort Vögel brüten können, sondern auch, weil man sich darin mit dem SUP verfangen kann.

Strömung oder Gegenwind sind so stark, dass Sie nicht wegkommen, die Kräfte schwinden? "Keine Scheu, so frühzeitig wie möglich Rettungskräfte zu alarmieren", stellt der Experte klar. Um etwas Kraft zu schöpfen, kann man sich auch kurz auf das Board setzen oder knien.