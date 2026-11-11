Blutdaten von 35.000 Menschen deuten an, welche Blutfette neben LDL dem Herzen schaden
Auch Menschen mit guten LDL-Werten erleiden Herzinfarkte. Eine schwedische Studie mit Daten aus Großbritannien und den USA zeigt, welche anderen Blutfett-Teilchen mit dem Risiko zusammenhängen und warum Entzündungen dabei eine Rolle spielen könnten.
Zwei Gruppen von Blutfett-Teilchen hängen enger mit dem Risiko für eine koronare Herzkrankheit zusammen, als ihr Cholesteringehalt allein erklärt: triglyceridreiche Lipoproteine und Lipoprotein(a). Das berichten Forschende der Chalmers University of Technology in Göteborg im European Heart Journal. Beide Teilchen sind demnach mit Entzündungsprozessen in den Gefäßen verbunden, die über die Ablagerung von Cholesterin hinausgehen.
Das könnte erklären, warum Menschen trotz gut eingestellter LDL-Werte einen Herzinfarkt erleiden. LDL, das sogenannte schlechte Cholesterin, bleibt dabei wichtig. „Die Senkung des LDL-Cholesterins bleibt ein Eckpfeiler der Vorbeugung“, sagt Seniorautor Clemens Wittenbecher laut Mitteilung der Universität. Die Ergebnisse wiesen aber auf biologische Prozesse hin, die einen Teil des verbleibenden Risikos erklären könnten.
Wie die Forschenden vorgegangen sind
Das Team um Erstautor Jakub Morze wertete Daten von 35.269 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der britischen Gesundheitsdatenbank UK Biobank aus, die zu Beginn keine Herz-Kreislauf-Erkrankung hatten. In ihrem Blut waren 2.918 verschiedene Eiweiße gemessen worden. Im Mittel 13,7 Jahre lang wurde verfolgt, wer erkrankte: 1.599 Menschen bekamen in dieser Zeit eine koronare Herzkrankheit.
Die Forschenden suchten nach Eiweiß-Mustern, die mit den einzelnen Blutfett-Teilchen zusammenhängen, und prüften mit genetischen Methoden, ob die Zusammenhänge ursächlich sein könnten. Die Ergebnisse überprüften sie an einer zweiten Gruppe von 5.915 Menschen aus der US-Studie MESA.
Welche Rolle Entzündungen spielen
Für LDL fanden die Forschenden 30 typische Eiweiße, für die triglyceridreichen Lipoproteine 471 und für Lipoprotein(a) 53. Die Muster der beiden letzteren unterschieden sich von jenem des LDL, teilten sich aber 36 Eiweiße, vor allem aus Entzündungsprozessen. „Die Überschneidung bei triglyceridreichen Lipoproteinen und Lp(a) ist einer der interessantesten Befunde“, sagt Morze.
Auch beim Risiko zeigte sich der Unterschied. Selbst wenn die gemessenen Blutfettwerte herausgerechnet wurden, war ein um eine Standardabweichung höherer Eiweiß-Wert für die triglyceridreichen Teilchen mit einem um 16 Prozent höheren Risiko verbunden, jener für Lipoprotein(a) mit einem um 9 Prozent höheren Risiko. Für das LDL-Muster zeigte sich kein solcher Zusammenhang. Rund 62 Prozent des Risikos, das mit den triglyceridreichen Teilchen verbunden ist, ließ sich rechnerisch über Marker für Immunaktivierung und Gefäßumbau erklären, bei Lipoprotein(a) waren es 14 Prozent.
Wo die Grenzen der Studie liegen
Es handelt sich um eine Beobachtungsstudie. Ursache und Wirkung lassen sich damit nicht beweisen, das betonen auch die Autorinnen und Autoren. Die Blutproben wurden nicht nüchtern abgenommen, die britischen Teilnehmenden sind zu 93 Prozent weiß, und Entwicklung und Prüfung der Eiweiß-Muster fanden großteils in derselben Datenbank statt. Eine neue Therapie wurde nicht getestet, ein Bluttest für die Praxis steht nicht zur Verfügung.
Was Fachleute in Österreich empfehlen
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Österreich die häufigste Todesursache. Laut Statistik Austria gingen 2025 33,4 Prozent der 87.902 Todesfälle auf sie zurück, 11.061 Menschen starben an einer ischämischen Herzkrankheit.
Lipoprotein(a) ist bereits in den Empfehlungen angekommen. Die Europäische Gesellschaft für Kardiologie hält es in ihrem Update von 2025 für sinnvoll, erhöhte Lp(a)-Werte über 50 Milligramm pro Deziliter bei der Einschätzung des Herz-Kreislauf-Risikos zu berücksichtigen. Der österreichische Lipidkonsensus 2026 von 15 Fachgesellschaften empfiehlt, dass jede und jeder Erwachsene den eigenen Lp(a)-Wert mindestens einmal im Leben bestimmen lässt.
Quellen
Morze, Wittenbecher et al., European Heart Journal: Apolipoprotein B-containing lipoproteins: distinct roles in atherosclerosis revealed by plasma proteomic profiling (31. August 2026)
Chalmers University of Technology: Beyond ‘bad’ cholesterol: new clues to the risk of heart disease (13. Oktober 2026)
European Society of Cardiology: Kongressmeldung zum 2025 Focused Update der Dyslipidämie-Leitlinien (31. August 2025)
Statistik Austria: Pressemitteilung Todesursachen 2025 (15. Juli 2026)