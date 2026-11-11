Blutdaten von 35.000 Menschen deuten an, welche Blutfette neben LDL dem Herzen schaden

Zwei Gruppen von Blutfett-Teilchen hängen enger mit dem Risiko für eine koronare Herzkrankheit zusammen, als ihr Cholesteringehalt allein erklärt: triglyceridreiche Lipoproteine und Lipoprotein(a). Das berichten Forschende der Chalmers University of Technology in Göteborg im European Heart Journal. Beide Teilchen sind demnach mit Entzündungsprozessen in den Gefäßen verbunden, die über die Ablagerung von Cholesterin hinausgehen.

Das könnte erklären, warum Menschen trotz gut eingestellter LDL-Werte einen Herzinfarkt erleiden. LDL, das sogenannte schlechte Cholesterin, bleibt dabei wichtig. „Die Senkung des LDL-Cholesterins bleibt ein Eckpfeiler der Vorbeugung“, sagt Seniorautor Clemens Wittenbecher laut Mitteilung der Universität. Die Ergebnisse wiesen aber auf biologische Prozesse hin, die einen Teil des verbleibenden Risikos erklären könnten.