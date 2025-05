Leistungsfähig bis ins hohe Alter: Vorsorge beginnt früh

Tatsächlich ist Bewegung in der Kindheit mehr als nur Spiel und Spaß. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt für Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 17 Jahren täglich mindestens 60 Minutenkörperliche Aktivität. Aktuelle Studien zeigen aber, dass viele Kinder dieses Ziel nicht oder nicht regelmäßig genug erreichen. Die Folgen sind ernstzunehmend. So kann Bewegungsmangel in jungen Jahren zu Übergewicht und motorischen Entwicklungsstörungen führen.

Körperliche Aktivität wirkt sich auch auf die Psyche aus. So weiß man heute, dass sportlich aktive Kinder seltener unter psychischen Belastungen wie Stress, Ermüdung und Einsamkeit leiden. Beim Sport schüttet das Gehirn nämlich Endorphine aus, die als Gegenspieler des Stresshormons Cortisol gelten. Zudem fördert körperliche Aktivität die Produktion von Dopamin und Serotonin. Dabei handelt es sich um köpereigene Stimmungsaufheller. Sportliche Kinder und Jugendliche können durch Erfolge im Sport ihr Selbstwertgefühl stärken.