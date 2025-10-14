Individuelle Therapien: Medizin maßgeschneidert statt von der Stange

Derzeit sei es nicht möglich, für jeden Einzelnen eine individuelle Therapie durchzuführen, aber es sei möglich, immer kleiner werdende Subgruppen von Patientinnen und Patienten zu schaffen, sagt Kain – sie ist auch Präsidentin der Plattform für Personalisierte Medizin, über die Universitäten und andere Institutionen auf diesem Gebiet vernetzt werden. „Wir grenzen Patientengruppen immer weiter ein und entwickeln mit neuen Biomarkern die prädiktive Diagnostik weiter. Damit sehen wir beispielsweise, ob bestimmte Medikamente in diesem Fall überhaupt sinnvoll sind.“

Es gibt mehrere Gründe, weshalb das möglich ist: So kann dank neuer Biomarker die Diagnostik verfeinert werden; durch Genom-Analysen werden Dosierungen genauer; mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) werden riesige Datenmengen analysiert, um darin Muster und Verläufe zu erkennen, außerdem können mit KI radiologische Bilder und andere Befunde genauer untersucht werden. Österreich gilt weltweit als einer der Vorreiter bei personalisierter Medizin. Dazu trägt unter anderem das in Bau befindliche Eric-Kandel-Institut (Zentrum für Präzisionsmedizin) bei: Auf dem AKH-Campus in Wien soll dabei die Grundlagenforschung in neue Therapien umgesetzt werden.

Was heute schon möglich ist, zeigt sich am Beispiel der Behandlung von Brustkrebs. Dank moderner Diagnostik – sogenannter Liquid Biopsy – könnten Medikamente gezielt bei relevanten Mutationen eingesetzt werden, erläutert Leonhard Müllauer, ebenfalls am Pathologie-Institut der MedUni tätig. „Dadurch kann teils auf Gewebebiopsien verzichtet werden, die belastend und oft gar nicht möglich sind, zum Beispiel bei Knochenmetastasen.“ Diese Liquid Biopsy (auf deutsch Flüssigbiopsie) ist eine minimalinvasive Untersuchung, bei der aus einer Blutprobe oder anderen Körperflüssigkeiten von Tumoren freigesetzte Bestandteile wie zellfreie Tumor-DNA*, zirkulierende Tumorzellen oder Exosomen (winzige Bläschen) analysiert werden – damit lassen sich Hinweise auf Krebs finden.