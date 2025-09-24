Nahrungsergänzungsmittel für Kinder und Jugendliche: sinnvoll oder gefährlich?

Der weltweite Markt für Nahrungsergänzungsmittel war 2021 knapp 152 Milliarden US-Dollar groß, ein Anstieg auf 300 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wird erwartet. Das heißt: Nahrungsergänzungsmittel sind vor allem ein großes Geschäft. Kein Wunder, dass alle Erzeuger ein großes Stück vom Kuchen haben wollen und uns von allen Seiten mit Werbung für ihre Produkte locken. Egal, ob auf Social Media oder andernorts ist diese immer öfter auch gezielt auf Eltern zugeschnitten. Spezielle Nahrungsergänzungsmittel für Kinder und Jugendliche sollen den Nachwuchs mit allem versorgen, was er für ein gesundes Leben braucht.

Doch das ist in vielen Fällen etwas ganz anderes, als die Werbung suggeriert. Es sind nämlich weder Pillen noch Kügelchen, Vitamin-Gummibärli oder sonstige Supplements. Die Grundlage für eine ausreichende Versorgung mit Nährstoffen bildet eine ausgewogene Ernährung, das betonen auch die Fachleute des Vereins für Konsumenteninformation (VKI): "Gesunde Kinder benötigen keine Nahrungsergänzungsmittel." Im Gegenteil, diese seien oft überdosiert. Bei wasserlöslichen Vitaminen (C, B) wird der Überschuss über den Urin ausgeschieden und führt nur in Extremfällen zu Folgeerscheinungen wie erhöhtem Krebsrisiko oder geschädigten Nervenzellen.

Bei fettlöslichen Vitaminen (A, D, E, K) ist jedoch Vorsicht geboten. Sie speichert der Körper in der Leber und im Fettgewebe. Ein Übermaß an Vitamin A kann dann zu chronischen Kopfschmerzen, Schwindel, Erbrechen, Leberschäden und Knochenproblemen führen. Eine Überdosis Vitamin D hingegen erhöht den Kalziumspiegel im Blut. Das schädigt die Nieren und kann Herzrhythmusstörungen verursachen. Vitamin E und K beeinflussen die Blutgerinnung. Blutungen oder Thrombosen können die Folge sein. Ernüchternd: Eine Untersuchung des VKI im Jahr 2024 ergab, dass von 23 für Kinder beworbenen Präparaten 15 mindestens eines der enthaltenen Vitamine oder Mineralstoffe über dem Referenzwert lag.