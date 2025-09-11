2nd Opinion: Auf Leben und Tod

Die Antwort auf die Frage, ob die Selbsttötung der finale Ausdruck menschlicher Freiheit und Selbstbestimmung ist oder ein Verbrechen, wie es der Begriff „Selbstmord“ suggeriert, könnte man in diesem Land auf einem Katholizitätsbarometer eintragen: je stärker gegen die Selbsttötung, umso katholischer. Kulturell-religiös-rituell konnotiert war das Thema Selbsttötung zu jeder Zeit und in jeder Region der Welt, aber der gnadenlose Ausschluss derer, die ihrem Leben selbst ein Ende bereitet haben, aus der Gemeinschaft – und zwar für immer, denn Selbstmörder mussten bis vor gar nicht allzu langer Zeit außerhalb des Friedhofs begraben werden – ist eine katholische Spezialität.

Diese radikal negative Einstellung gegenüber der Selbsttötung ist aber immerhin doktrinär schlüssig, während es wir anderen mit einer ambivalenten Sache zu tun haben. Sowohl die Einstellung der katholischen Kirche zum Schwangerschaftsabbruch als auch jene zur sogenannten „verbrauchenden Embryonenforschung“ folgen derselben Logik wie die Ablehnung der Selbsttötung: Gott allein ist der Herr des Lebens, er hat es gegeben, er nimmt es, der Mensch ist nicht befugt, in dieses Geschehen einzugreifen. Der Mensch aber soll nicht „Gott spielen“, heißt es vonseiten der katholischen Kirche in sehr vielen bioethischen Fragestellungen.