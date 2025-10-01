Stärke durch Vielfalt

Wer im FSW arbeitet, kann also langfristig planen - und trotzdem Neues ausprobieren. Sicherheit und Entwicklung schließen sich nicht aus, sie verstärken einander. Wir bieten ein wertschätzendes Arbeitsumfeld, in dem verschiedene Denkweisen Platz haben, Zusammenhalt entsteht, Vertrauen wächst und Erfolge gemeinsam gefeiert werden.

„Unser Talent heißt Vielfalt“ ist eine Haltung, die uns antreibt. Entscheidend ist nicht, wo jemand startet, sondern wohin wir gemeinsam gehen. Vielfalt verbindet Sicherheit mit Sinn, Stabilität mit Entwicklung, Struktur mit Kreativität. Jede:r im FSW trägt dazu bei, soziale Sicherheit mit zu gestalten. Manche im direkten Kontakt mit Menschen, andere in strategischen oder technischen Rollen. Aber alle mit dem gleichen Ziel: Wien lebenswerter zu machen.