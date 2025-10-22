Longevity: Ein langes Leben ist keine Frage der Gene

In seinem neuen Buch „Hacking Age: Die radikale Verjüngungsreise eines Arztes, der sich 25 Jahre zurückholen will“ verrät der Mediziner, dass ihm seine vielen Projekte oft den Schlaf raubten. Unternehmerische Entscheidungen und die Verantwortung nagten an ihm: „Ich war im typischen Hamsterrad“, so Bertram. „Viel Stress, wenig Schlaf, ungesunde Ernährung und kaum Sport.“ Eine befreundete Longevity-Wissenschafterin hat ihm eines Tages jenen Test empfohlen, der sein Leben veränderte. „Ich hab ja ehrlicherweise nichts Schlimmes erwartet.“

Das Ergebnis der Untersuchungen schockierte ihn: 74 Jahre, also 25 Jahre älter als sein tatsächliches Alter, sei Bertram biologisch gesehen. „Als das Ergebnis vorlag, war ich erschrocken und dachte, „Was, wenn ich nur noch zehn Sommer habe?‘“ Radikale Veränderungen in puncto Lebensstil folgten. „Ich habe versucht, mein Leben aufzuräumen und kritisch hinterfragt, wie ich meinen Terminkalender leerer bekomme, um Zeit für Sport und Gesundheit zu haben. Und ich hab richtig viel gefunden: Aufgaben die nicht meine sind, Bekannte oder Kontakte, die ich eigentlich nicht treffen muss und Bildschirmzeit, die ich drastisch kürzen konnte. Man muss lernen, ‚Nein‘ zu sagen.“

Die neu gewonnene Zeit reservierte er für Sport und Gesundheit. Auch an seiner Ernährung hat Bertram geschraubt: Zucker, Alkohol, Weißmehl oder hoch verarbeitete Lebensmittel konsumiert er heute kaum noch, dafür vermehrt eiweiß- und ballaststoffreiche Nahrungsmittel. Zudem ist um 22 Uhr bei Bertram das Licht aus. Acht Stunden Schlaf pro Nacht müssen sein.