Herz, Darm, Nieren und Co.: Organe, das leise Sprachrohr unseres Körpers

Erst beim Lesen eines Textes über Wundheilung erkannte Enders Parallelen zwischen körperlicher und seelischer Regeneration. Die Kruste, unter der Enders ihre eigenen Gefühle verbarg, fiel endlich ab: „Auf einmal kamen die Tränen. Es war, als ob die Haut verstand, wie es ist, jemanden zu verlieren. Das Verletzt-Sein, das plötzliche Fehlen von Gewebe, die erste Schockreaktion. Was ich vorher nicht zugelassen hatte, durfte nun endlich passieren: Ich konnte trauern.“

Dieses Erlebnis stimmte die junge Ärztin nachdenklich und weckte gleichzeitig ihre Motivation, erneut ein Buch zu schreiben. Dieses Mal über den Körper und die oft stillen, aber tiefen Botschaften, die unser Organismus sendet, wenn das alltägliche Leben zu laut, zu viel, zu hektisch wird. „Von meinem Körper zu lernen und nicht nur über ihn, hat mich verändert. Ich schaue mit einem neuen Respekt auf das Menschliche. ‚Unproduktive Gefühle‘, körperliche Grenzen oder eine andere Definition von Macht wirken auf einmal nicht mehr unerhört oder schwach auf mich, sondern folgen einer Logik, die mir jetzt näher ist“, schreibt die junge Ärztin.