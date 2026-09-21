Latte, Smoothie und Shot: Kürbis kann man auch trinken

Gut zu wissen: Wer erst nur eine kleinere Menge braucht, kann restliche Kürbisstücke luftdicht verpackt im Gemüsefach des Kühlschranks bis zu einer Woche aufbewahren. Oder alles wird püriert und der Überschuss portionsweise eingefroren für spätere Drinks.

Zuerst eine Gewürzmischung herstellen aus zwei Teilen Zimt und je einem Teil Muskat, gemahlenen Nelken und Kardamom. Dann 2 EL Kürbispüree mit heißer Milch oder Haferdrink verrühren. Einen halben Teelöffel Gewürzmischung und einen Espresso hinzufügen und alles aufschäumen. Tipp: Für etwas Süße kann man zu Beginn einen TL Honig oder Ahornsirup und eine Prise Vanillemark ins Püree rühren. Als Deko: mit einer Prise Zimt oder Muskat bestäuben, geröstete Kürbiskerne drüberstreuen.

Für einen Smoothie wird das Kürbispüree mit weiteren Zutaten ganz nach Geschmack kombiniert. Alles zusammen wird im Mixer püriert, bis es schön cremig ist. Versuchen Sie zum Beispiel einmal weiche Birnen mit einer Prise Zimt und Kardamom mit Hafer- oder Mandelmilch. Andere Varianten: Beeren, Joghurt und Honig oder Gurke, Minze und Zitronensaft.

Ingwer-Shots kennt jeder, aber der Kürbis gibt dem Getränk eine neue Note. Dafür wird der Kürbis nicht gekocht und püriert, sondern kommt in den Entsafter. In den Saft dann geriebenen Ingwer, etwas Zitronensaft und eine Prise Kurkuma mischen.