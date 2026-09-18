Nobelpreisdotierung steigt auf knapp über eine Million Euro

Allerdings hat sich seitdem auch der Wechselkurs zuungunsten der schwedischen Krone entwickelt. Trotzdem: Der Unterschied beim Preisgeld beträgt umgerechnet rund 65.000 Euro.

Die nach ihrem Stifter, dem Schweden Alfred Nobel, benannten Nobelpreise werden seit 1901 jährlich - mit wenigen Ausnahmen - in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden vergeben. Die schwedische Reichsbank hat zudem einen Preis im Andenken an Alfred Nobel in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften gestiftet. Die Auszeichnungen werden jeweils Anfang Oktober bekanntgegeben und am 10. Dezember, dem Todestag Nobels, in Stockholm und Oslo feierlich überreicht. Den Auftakt zur Nobelpreiswoche macht am 5. Oktober die Bekanntgabe der Medizin-Preisträger.

(S E R V I C E - https://www.nobelprize.org )