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Nobelpreisdotierung steigt auf knapp über eine Million Euro

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++ ARCHIVBILD ++ Dotation beträgt zwölf statt elf Millionen schwedische Kronen
©APA, dpa, Daniel Reinhardt
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Wer in diesem Jahr einen der begehrten Nobelpreise erhält, hat noch etwas mehr Grund zur Freude als die Preisträger der vergangenen Jahre: Die Nobelstiftung hat das Preisgeld auf zwölf Millionen schwedische Kronen (aktuell rund 1,06 Millionen Euro) erhöht. Im vergangenen Jahr war jede Auszeichnung noch elf Millionen Kronen (zu dem Zeitpunkt knapp eine Million Euro) wert gewesen.

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Allerdings hat sich seitdem auch der Wechselkurs zuungunsten der schwedischen Krone entwickelt. Trotzdem: Der Unterschied beim Preisgeld beträgt umgerechnet rund 65.000 Euro.

Die nach ihrem Stifter, dem Schweden Alfred Nobel, benannten Nobelpreise werden seit 1901 jährlich - mit wenigen Ausnahmen - in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden vergeben. Die schwedische Reichsbank hat zudem einen Preis im Andenken an Alfred Nobel in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften gestiftet. Die Auszeichnungen werden jeweils Anfang Oktober bekanntgegeben und am 10. Dezember, dem Todestag Nobels, in Stockholm und Oslo feierlich überreicht. Den Auftakt zur Nobelpreiswoche macht am 5. Oktober die Bekanntgabe der Medizin-Preisträger.

(S E R V I C E - https://www.nobelprize.org )

ARCHIV - 04.03.2022, Schleswig-Holstein, Lübeck: Die Literaturnobelpreis-Medaille, die der deutsche Schriftsteller Grass im Jahr 1999 verliehen wurde, ist in der Schau «Das ist Grass» im Günter Grass-Haus ausgestellt. (zu dpa: «Nobelpreise sind in diesem Jahr mehr wert») Foto: Daniel Reinhardt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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