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Ben Stillers Ehefrau: Hatten anfangs nur Trostbeziehung

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Fanden nach Trennung wieder zueinander
©JULIAN HAMILTON, Getty Images North America, APA
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US-Schauspieler Ben Stiller (60) und seine heutige Ehefrau Christine Taylor (55) wollten zu Beginn ihrer Beziehung bloß über Ex-Partner hinweg kommen. "Wir dachten beide, es wäre so eine Art Trostbeziehung, denn ich hatte mich gerade von jemandem getrennt, und er kam gerade aus einer Beziehung heraus", sagte Taylor im Podcast "We"re Still Here, Babe".

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Taylor und Stiller lernten sich am Set kennen und hatten gegen Ende der Dreharbeiten ihr erstes Date, wie Taylor erzählte. "Wir hatten einfach Spaß und genossen die Zeit miteinander", sagte sie. "Wir haben es irgendwie geheim gehalten – ich habe es zwar meinen engsten Freunden und meiner Familie erzählt, aber meinem weiteren Freundeskreis eine Zeit lang nicht."

Nur sechs Monate später habe Stiller ihr dann jedoch einen Heiratsantrag gemacht, erzählte Taylor. "Wir haben einen großen Sprung gewagt. Und ja, dann haben wir im Mai 2000 geheiratet." Das Paar bekam zwei Kinder und stand unter anderem für die Komödien "Zoolander" und "Voll auf die Nüsse" gemeinsam vor der Kamera. 2017 gaben Stiller und Taylor ihre Trennung bekannt. Während der Corona-Pandemie fanden sie jedoch wieder zueinander und bestätigten 2022 offiziell ihre erneute Beziehung.

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