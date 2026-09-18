ABO

Mit Mehl: So lassen sich Eierschwammerl rasch putzen

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Die Pilze nach dem Abspülen so schnell wie möglich trocknen
©APA, Christin Klose, dpa-tmn
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Pilzfreunde wissen es: Eierschwammerl haben jetzt Saison - und schmecken zu Erdäpfelpüree und cremiger Soße genauso gut wie im Pastagericht. Einziger Haken: das aufwendige Putzen der Pilze. Knirschenden Sand zwischen den Zähnen will beim Essen schließlich niemand.

von

News auf Google bevorzugen

Doch zum Glück sind Tiktok, Instagram und Co. voll von Lifehacks. Für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll - auch fürs fixe Pfifferlingputzen. Dafür soll man nur ein wenig Mehl und einen großen Gefrierbeutel brauchen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Tipp in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop? Und so geht's: Die Pilze zusammen mit ein bis zwei Esslöffeln Mehl in den Gefrierbeutel geben. Nun den Beutel verschließen und solange gut schütteln, bis alle Pilze mit Mehl bestäubt sind. Die Pilze in ein Sieb geben und das Mehl mit kaltem Wasser vorsichtig abspülen. Anschließend die Pilze auf Küchenpapier oder einem sauberen Geschirrtuch abtropfen und trocknen lassen.

Das Ergebnis überzeugt. Zwar bleiben ein paar Erdkrümel an den Pfifferlingen hängen. Und sie verlieren etwas Aroma. Das kann man aber getrost in Kauf nehmen, denn der Hack bedeutet eine wirklich große Zeitersparnis. Ein Tipp: Die Pilze nach dem Abspülen so schnell wie möglich trocknen. Sonst saugen sie sich rasch mit Wasser voll.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Ein erholsamer Schlaf ist die Voraussetzung für Leistungsfähigkeit
Gesundheit
Zur Ruhe kommen: Abendroutine für tiefen Schlaf
KI-Chatbots können verschiedene Verdachtsdiagnosen auflisten
Gesundheit
KI, was hab' ich? Symptome online checken - aber richtig
Präparate mit Teebaumöl können bei einem Milbenbefall helfen
Gesundheit
Milben am Auge: Wie man den Befall erkennt und bekämpft
Marmolata könnte in zehn Jahren verschwunden sein
Technik
Schockdaten aus den Alpen: Ein Gletscher verlor 13 Fußballfelder in einem Sommer
Im Sangora-Tal haben Krieg, Pest und Tyrannen schlimm gewütet
Technik
Vampir in Teilzeit: "The Blood of Dawnwalker"
Mit ein wenig Salz im Kochwasser sind Linsen schneller gar
Gesundheit
Tellerlinsen: Vor dem Kochen salzen oder erst am Ende?
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER