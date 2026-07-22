Kirschen schnell und sauber entkernen - so klappt es

Eine Kirsche soll sich laut Social-Media mit Hilfe einer leeren Glasflasche und eines Essstäbchens im Handumdrehen entkernen lassen. Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Tipp zum Entkernen von Kirschen in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Eine Kirsche auf der Öffnung einer leeren Glasflasche platzieren. Ein Essstäbchen mittig von oben durch die Kirsche drücken. Der Kern soll sich lösen und in die Flasche fallen.

Fazit: Der Hack funktioniert gut. Mit einem gezielten Druck löst sich der Kirschkern und fällt in die Flasche. Die Kirsche bleibt dabei weitgehend unversehrt. Tipp: Am besten funktioniert der Trick mit einer Flasche, deren Öffnung etwas kleiner als die Kirsche, aber groß genug für den Kern ist.