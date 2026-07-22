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Kirschen schnell und sauber entkernen - so klappt es

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Eine Kirsche auf der Öffnung einer leeren Glasflasche platzieren
©APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose
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Kirschen gehören für viele zum Sommer einfach dazu – ob pur genascht, im Kuchen oder Dessert. Wer sie weiterverarbeiten möchte, muss sie allerdings erst entkernen. Ohne passendes Werkzeug kann das schnell eine mühselige Angelegenheit werden. Geht das auch einfacher. Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll.

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Eine Kirsche soll sich laut Social-Media mit Hilfe einer leeren Glasflasche und eines Essstäbchens im Handumdrehen entkernen lassen. Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Tipp zum Entkernen von Kirschen in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Eine Kirsche auf der Öffnung einer leeren Glasflasche platzieren. Ein Essstäbchen mittig von oben durch die Kirsche drücken. Der Kern soll sich lösen und in die Flasche fallen.

Fazit: Der Hack funktioniert gut. Mit einem gezielten Druck löst sich der Kirschkern und fällt in die Flasche. Die Kirsche bleibt dabei weitgehend unversehrt. Tipp: Am besten funktioniert der Trick mit einer Flasche, deren Öffnung etwas kleiner als die Kirsche, aber groß genug für den Kern ist.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

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