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Bunter Brotsalat wird zum Gemüseretter

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Radieschen und Blattsalat sollten schnell verbraucht werden
©APA/APA/dpa-tmn/Jacqueline Alfers/Jacqueline Alfers
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Radieschen und Blattsalat gehören zu den Gemüsesorten, die als erstes schlapp machen. Bevor die Reste im Kühlschrank alt werden, verarbeitet man sie besser zusammen mit trockenem Weißbrot zu einem köstlichen Salat. Wie genau, erklärt Kochbuchautorin Jacqueline Alfers mit einem Rezept aus ihrem Buch "Gemüseretter. Obst & Gemüse lecker verwerten: 60 Rezepte gegen Foodwaste".

von

Für den Salat:

Statt Radieschen und Salatgurke lassen sich auch Mairübchen, Kohlrabi, Paprika oder Tomaten verwenden.

Für das Dressing:

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Jacqueline Alfers/Jacqueline Alfers

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