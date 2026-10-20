Hüft- oder Knie-OP in Wien: Über op-termin.wien gibt es das Erstgespräch meist in 21 Tagen

Wer in Wien eine neue Hüfte oder ein neues Knie braucht, muss sich den Weg zur Operation nicht mehr selbst von Spital zu Spital suchen. Über die Plattform op-termin.wien oder die Gesundheitsberatung 1450 melden sich Patientinnen und Patienten mit fachärztlicher Überweisung an und bekommen in der Regel innerhalb von 21 Tagen ein Erstgespräch in einer Klinik. Das haben die Stadt Wien, der Wiener Gesundheitsverbund und die Vinzenz Kliniken Wien am Montag in einer ersten Bilanz bekanntgegeben.

Die zentrale Anmeldung läuft seit Mai 2026 in einer Testphase. Seither wurden mehr als 460 Erstgespräche und über 245 OP-Termine vereinbart, die ersten 25 Operationen haben bereits stattgefunden. Pro Jahr sind über die Plattform knapp 3.000 Erstgespräche möglich.