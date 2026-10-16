Lungenkrebs bei Nichtrauchern: Was über die Krebsform von Papst Leo bekannt ist

Die Erkrankung von Papst Leo XIV. hat eine Krebsform ins Gespräch gebracht, die viele nur mit dem Rauchen verbinden. Der 71-Jährige ist an Lungenkrebs erkrankt, genauer an einem Adenokarzinom. Das bestätigten seine behandelnden Ärzte an der Gemelli-Klinik in Rom, nachdem Gewebeproben aus der Operation untersucht worden waren. Entdeckt wurde der Knoten bei einer Routineuntersuchung, nach Angaben des Papstes in einem sehr frühen Stadium.

Am 13. Oktober entfernten der Chirurg Stefano Margaritora und der päpstliche Leibarzt Luigi Carbone in einem rund 90 Minuten langen, minimalinvasiven Eingriff den unteren Lappen der rechten Lunge. Ziel war es laut den Ärzten, das gesamte Krebsgewebe zu entfernen. Ob weitere Behandlungen nötig sind, hängt von den abschließenden Untersuchungen ab. Leo XIV. gilt als Nichtraucher, seine öffentlichen Termine sind bis 20. Oktober abgesagt.