Einsamkeit und soziale Isolation gehen mit einem deutlichen Verlust an gesunden Lebensjahren einher. Männer, die sich einsam fühlen und zugleich kaum soziale Kontakte haben, leben ab dem Alter von 50 Jahren im Schnitt rund 5,8 Jahre weniger frei von Depression und Angststörungen als Männer ohne diese Belastungen. Bei Frauen beträgt der Unterschied etwa 3,7 Jahre. Das zeigt eine Studie der Tulane University in New Orleans, die im Fachjournal „Nature Communications“ erschienen ist.

Auch körperlich wirkt sich die Kombination aus: Frauen verloren 2,4 Jahre ohne schwere körperliche Erkrankung, Männer 1,7 Jahre. Untersucht wurden Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Lungenerkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen wie Demenz, Krebs sowie Depression und Angststörungen. „Unsere Forschung hat gezeigt, dass Männer anfälliger dafür sind, von Einsamkeit beeinträchtigt zu werden“, sagt Studienleiter Lu Qi.