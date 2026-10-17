MRT im Burgenland: Wartezeit sinkt auf 38 Tage, Kliniken vergeben Termine gemeinsam

Wer im Burgenland eine Magnetresonanztomographie braucht, kommt schneller an die Reihe als noch vor einem Jahr. Laut einer Erhebung der Sozialversicherung ist die durchschnittliche Wartezeit auf einen MRT-Termin im Burgenland binnen eines Jahres von 55 auf 38 Tage gesunken. Österreichweit ging sie im selben Zeitraum um acht Tage zurück.

Die Gesundheit Burgenland, die die Landeskliniken betreibt, will die Wartezeiten nun mit zwei Maßnahmen weiter senken: Ihre vier Kliniken vergeben MRT-Termine künftig gemeinsam, und bis Mitte 2027 gehen zwei zusätzliche Geräte in Betrieb. Das gab das Unternehmen am 16. Oktober bekannt.