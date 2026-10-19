1450 in Vorarlberg: Nachts ist jetzt auch ein Arztgespräch per Video möglich

Die Gesundheitsberatung 1450 in Vorarlberg erweitert ihr Angebot: In der Nacht können Ärztinnen und Ärzte des Bereitschaftsdienstes Anruferinnen und Anrufer ab sofort auch per Video begutachten. Das hat das Land Vorarlberg am Samstag bei einem Tag der offenen Tür am neuen Standort der Hotline im GesundheitsCampus Bludenz bekanntgegeben. Das Angebot läuft als Pilotprojekt und wird in den kommenden Monaten evaluiert.

Die Videokonsultation ist Teil des kurativen ärztlichen Nachtbereitschaftsdienstes und kommt nur dann zum Einsatz, wenn sie medizinisch angezeigt ist. Ob ein Videogespräch sinnvoll ist, entscheidet ausschließlich die Ärztin oder der Arzt. Anfordern können Patientinnen und Patienten es nicht.