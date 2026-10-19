Chemikalien im Alltag: Die unsichtbare Gefahr

Der Mann mit dem bunten Hawaiihemd ist in Österreich spätestens seit der Coronapandemie zur Kultfigur geworden. Coronaleugner bissen sich an ihm die Zähne aus, doch das beirrte den Umweltmediziner nicht. Im Zuge des burgenländischen Asbestskandals stand Hans-Peter Hutter zuletzt im medialen Fokus.

Jetzt warnt der Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie mit Schwerpunkt Umwelt- und Präventivmedizin in seinem neuen Buch vor „50 Chemie- und Umweltfallen“, die man im Alltag dringend meiden sollte: Auf 250 Seiten hat der Arzt, zu dessen Arbeit wissenschaftlich fundierte Risikoabschätzungen und Engagement gegen Wissenschaftsfeindlichkeit zählen, die neuesten Erkenntnisse der modernen Umweltmedizin in verständlicher Form zusammengefasst.

Er erklärt, warum sogar scheinbar harmlose Gegenstände wie Plastik-Regenjacken, Zahnpasta, teflonbeschichtete Bratpfannen und Wandfarben gesundheitsschädigend sein können. Auch dem Thema Asbest widmet er ein ganzes Kapitel.