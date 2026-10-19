Schlaganfall bei Jüngeren: Rate der 20- bis 54-Jährigen stieg in US-Studie um 83 Prozent

Ein Schlaganfall trifft zunehmend auch Menschen mitten im Berufsleben. Das zeigt eine Studie der University of Cincinnati, die im Fachjournal Neurology der American Academy of Neurology erschienen ist. Bei Erwachsenen zwischen 20 und 54 Jahren stieg die Zahl der erstmaligen Schlaganfälle in der untersuchten Region von 33,9 auf 62,2 Fälle pro 100.000 Personenjahre. Das entspricht einem Plus von rund 83 Prozent.

Ausgewertet wurden Daten aus dem Großraum Cincinnati und dem Norden des Bundesstaats Kentucky aus den Jahren 1993 bis 2020. Insgesamt flossen 2.076 Erwachsene ein, die in diesem Zeitraum ihren ersten Schlaganfall erlitten. „Der Schlaganfall wird bei jüngeren Erwachsenen immer häufiger“, sagt Studienautorin Emily Fisher.