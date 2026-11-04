Alkohol: Wie stark das Risiko eines frühen Todes laut Studie mit der Menge steigt

Wie viel Alkohol ist zu viel? Eine Auswertung, die ursprünglich die US-Regierung in Auftrag gegeben hatte, beziffert das Risiko eines vorzeitigen, alkoholbedingten Todes. Was die Zahlen zeigen und welche Grenzwerte in Österreich gelten.
Wer im Schnitt 14 alkoholische Getränke pro Woche trinkt, also zwei pro Tag, hat ein Risiko von etwa 1 zu 25, vorzeitig an den Folgen des Alkohols zu sterben. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung im Journal of Studies on Alcohol and Drugs, die im Juni 2026 erschienen ist. Ein Getränk entspricht dabei einer US-Standardmenge, etwa einem Glas Wein mit rund 150 Millilitern oder einem Bier mit rund 350 Millilitern.
Bis zu sieben Getränken pro Woche fanden die Forscherinnen und Forscher für die meisten Erkrankungen nur ein gering erhöhtes Risiko. Oberhalb von einem Getränk pro Tag steigt es laut der Mitteilung zur Studie bei Frauen und Männern an, bei zwei Getränken pro Tag sprechen die Autorinnen und Autoren von einem erheblich erhöhten Risiko. Eine schützende Wirkung geringer Mengen fanden sie insgesamt nicht.
Wie die Studie entstanden ist
Die Arbeit ist keine klassische Beobachtungsstudie mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ein Team aus den USA und Kanada um den Gesundheitsforscher Kevin Shield von der University of Toronto wertete mehr als 7.200 Fachartikel aus, um für jede alkoholbedingte Erkrankung das Risiko zu bestimmen. Diese Werte übertrugen die Forscherinnen und Forscher auf große US-Gesundheitsdatensätze und berechneten daraus das Lebenszeitrisiko für Tod und Krankheit bei verschiedenen Trinkmengen. In Auftrag gegeben hatte die Untersuchung ursprünglich die US-Regierung als Grundlage für ihre Ernährungsrichtlinien.
Ein möglicherweise geringeres Risiko für bestimmte Herzerkrankungen und Schlaganfälle bei kleinen Mengen werde durch das erhöhte Risiko für Krebs, etwa der Speiseröhre, des Mundes und der Brust, für Lebererkrankungen und für Verletzungen aufgewogen, heißt es in der Mitteilung. Die Autorinnen und Autoren weisen darauf hin, dass es sich um Schätzungen für die Bevölkerung handelt. Das individuelle Risiko hängt etwa von Genetik, Lebensstil und Trinkmuster ab.
Was die WHO sagt
Die Weltgesundheitsorganisation WHO hält fest, dass es beim Alkohol keine Menge gibt, die die Gesundheit nicht beeinflusst. Alkohol verursache mindestens sieben Krebsarten, eine Schwelle, unterhalb der die krebserregende Wirkung nicht auftritt, lasse sich mit den verfügbaren Daten nicht belegen.
Welche Grenzwerte in Österreich gelten
In Österreich wird Alkoholkonsum in Gramm reinen Alkohols pro Tag eingeordnet. Laut dem Gesundheitsportal des Bundes beginnt ein moderat erhöhtes Gesundheitsrisiko bei Frauen ab 16 Gramm und bei Männern ab 24 Gramm pro Tag, ein stark erhöhtes Risiko ab 40 beziehungsweise 60 Gramm. 16 Gramm entsprechen laut Handbuch Alkohol etwa 0,4 Liter Bier oder 0,2 Liter Wein. Ein US-Standardgetränk enthält rund 14 Gramm Alkohol, zwei davon liegen also schon über der Schwelle für Männer.
Getrunken wird hierzulande viel. Laut einem Factsheet der Gesundheit Österreich GmbH lag der Pro-Kopf-Verbrauch der Bevölkerung ab 15 Jahren 2024 bei 11,5 Litern reinem Alkohol pro Jahr, das sind 24,8 Gramm pro Tag. Schätzungsweise 15 Prozent der Erwachsenen trinken in einem problematischen Ausmaß.
Quellen
Journal of Studies on Alcohol and Drugs via EurekAlert: New research links even low alcohol consumption to cancer, heart disease, premature death (9. Juni 2026)
WHO Europa: No level of alcohol consumption is safe for our health (2023)
Gesundheitsportal: Nach dem Dry January: Was risikoarmer Alkoholkonsum bedeutet (26. Jänner 2026)
Gesundheit Österreich GmbH: Alkoholkonsum in Österreich 2025, Factsheet (März 2026)
Gesundheit Österreich GmbH: Handbuch Alkohol, Österreich, Band 1 (Datenjahr 2024) (Dezember 2025)