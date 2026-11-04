Alkohol: Wie stark das Risiko eines frühen Todes laut Studie mit der Menge steigt

Wer im Schnitt 14 alkoholische Getränke pro Woche trinkt, also zwei pro Tag, hat ein Risiko von etwa 1 zu 25, vorzeitig an den Folgen des Alkohols zu sterben. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung im Journal of Studies on Alcohol and Drugs, die im Juni 2026 erschienen ist. Ein Getränk entspricht dabei einer US-Standardmenge, etwa einem Glas Wein mit rund 150 Millilitern oder einem Bier mit rund 350 Millilitern.

Bis zu sieben Getränken pro Woche fanden die Forscherinnen und Forscher für die meisten Erkrankungen nur ein gering erhöhtes Risiko. Oberhalb von einem Getränk pro Tag steigt es laut der Mitteilung zur Studie bei Frauen und Männern an, bei zwei Getränken pro Tag sprechen die Autorinnen und Autoren von einem erheblich erhöhten Risiko. Eine schützende Wirkung geringer Mengen fanden sie insgesamt nicht.