Erdnüsse und Gehirn: Was 60 Gramm täglich in einer kleinen Studie bewirkten

Nach 16 Wochen mit täglich 60 Gramm ungesalzenen, mit Haut gerösteten Erdnüssen reagierten bestimmte Hirnregionen besser auf das Hormon Insulin. Das berichten Forschende des Maastricht University Medical Center in der Fachzeitschrift Food & Function. Betroffen waren vor allem Regionen, die für das Gedächtnis wichtig sind, darunter der Hippocampus und der hintere Gyrus cinguli.

Warum das relevant ist, erklärt Studienleiter Peter Joris laut einer Aussendung zur Studie: „Mit dem Alter kann das Gehirn weniger auf Insulin ansprechen, was mit altersbedingtem geistigen Abbau in Verbindung gebracht wird.“ Eine bessere Insulinreaktion in diesen Regionen könnte erklären, warum frühere Untersuchungen derselben Gruppe Hinweise auf Vorteile für das Gedächtnis gefunden hatten.