Chronische Rückenschmerzen: Welches Hirnnetzwerk sich bei einem Schmerzschub einschaltet

Wenn Menschen mit chronischen Schmerzen im unteren Rücken einen Schmerzschub erleben, wird im Gehirn das sogenannte Default Mode Network aktiver. Das zeigt eine Studie der University of California San Diego, die im Fachjournal British Journal of Anaesthesia erschienen ist. Das Netzwerk umfasst Bereiche im Stirn-, Scheitel- und Schläfenlappen.

Ungewöhnlich ist das, weil sich dieses Netzwerk bei akutem Schmerz normalerweise zurücknimmt. Genau das beobachtete das Team auch bei denselben Personen, als es ihnen einen harmlosen, aber unangenehmen Wärmereiz an der Wade setzte. „Was wir zum ersten Mal überhaupt zeigen, ist, dass es sich bei einem Schmerzschub stattdessen einschaltet“, sagt Studienleiter Fadel Zeidan, Professor für Anästhesiologie an der UC San Diego.