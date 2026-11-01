Typ-2-Diabetes vor 45: Was eine Studie über Remission durch Diät und Training zeigt

Nach 24 Wochen waren in der Studie 27 von 50 Teilnehmenden in der Gruppe mit Diät und Training in Remission, das sind 54 Prozent. In der Vergleichsgruppe mit üblicher Behandlung waren es 2 von 46 oder 4 Prozent. Das berichtet das Forschungszentrum NIHR Leicester BRC zur Studie RESET for Remission, die im Fachjournal The Lancet Regional Health – Americas erschienen ist. Die Chance auf eine Remission war in der Interventionsgruppe nach Berücksichtigung anderer Faktoren 21-mal so hoch.

Als Remission galt ein Langzeitblutzuckerwert HbA1c unter 6,5 Prozent, also unter der Schwelle für die Diagnose, ohne blutzuckersenkende Medikamente seit mindestens zwölf Wochen. Remission bedeutet nicht Heilung: Die Werte liegen im Normalbereich, solange die Ursachen, vor allem das Übergewicht, unter Kontrolle bleiben.