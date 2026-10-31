Sauna und Immunsystem: Was ein einziger Saunagang im Blut verändert

Nach einem 30-minütigen Saunagang steigt die Zahl der weißen Blutkörperchen im Blut an, fällt aber rasch wieder ab. Das zeigt eine Studie der University of Eastern Finland und der Universität Turku. Bei den Männern stieg die Zahl der Leukozyten im Schnitt von 6,1 auf 6,7 Milliarden pro Liter Blut, bei den Frauen von 6,2 auf 6,7 Milliarden. Auch die Lymphozyten, eine wichtige Gruppe der Abwehrzellen, nahmen zu.

Der Effekt war kurzlebig. Laut der Veröffentlichung im Fachjournal Temperature waren Neutrophile und Lymphozyten 30 Minuten nach dem Saunagang wieder auf dem Ausgangsniveau. Andere Abwehrzellen blieben etwas länger erhöht. Die Körpertemperatur, gemessen im Ohr, stieg während der Sitzung von durchschnittlich 36,4 auf 38,4 Grad.