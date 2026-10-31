Sauna und Immunsystem: Was ein einziger Saunagang im Blut verändert

Mit der kalten Jahreszeit beginnt die Saunasaison. Forschende aus Finnland haben gemessen, wie das Immunsystem auf einen einzigen Saunagang reagiert. Das Ergebnis ist interessant, aber kein Freibrief gegen Erkältungen.
Mehr Immunzellen im Blut, aber nur kurz
Nach einem 30-minütigen Saunagang steigt die Zahl der weißen Blutkörperchen im Blut an, fällt aber rasch wieder ab. Das zeigt eine Studie der University of Eastern Finland und der Universität Turku. Bei den Männern stieg die Zahl der Leukozyten im Schnitt von 6,1 auf 6,7 Milliarden pro Liter Blut, bei den Frauen von 6,2 auf 6,7 Milliarden. Auch die Lymphozyten, eine wichtige Gruppe der Abwehrzellen, nahmen zu.
Der Effekt war kurzlebig. Laut der Veröffentlichung im Fachjournal Temperature waren Neutrophile und Lymphozyten 30 Minuten nach dem Saunagang wieder auf dem Ausgangsniveau. Andere Abwehrzellen blieben etwas länger erhöht. Die Körpertemperatur, gemessen im Ohr, stieg während der Sitzung von durchschnittlich 36,4 auf 38,4 Grad.
So lief die Studie ab
Untersucht wurden 51 Erwachsene im Alter von durchschnittlich 50 Jahren, 27 Frauen und 24 Männer aus der Region Jyväskylä. Sie hatten keine Beschwerden, aber mindestens einen Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Jede Person saß einmal 30 Minuten in einer klassischen finnischen Sauna mit gemessenen 73 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 10 bis 20 Prozent, nach 15 Minuten gab es eine kurze Dusche. Blut wurde vorher, direkt danach und 30 Minuten später abgenommen.
Die Forschenden vermuten, dass die Hitze Abwehrzellen aus dem Gewebe in den Blutkreislauf holt. „Diese Art der periodischen Freisetzung weißer Blutkörperchen in den Blutkreislauf ist günstig, da sie, sobald sie ihre Speicherorte verlassen, den Körper besser patrouillieren und auf Krankheitserreger reagieren können“, sagt Ilkka Heinonen von der Universität Turku laut der Mitteilung der Universität (übersetzt). Einen ähnlichen Effekt kennt man von körperlicher Bewegung.
Was die Studie nicht zeigt
Ob regelmäßiges Saunieren vor Infekten schützt, hat die Studie nicht untersucht. Gemessen wurde nur die unmittelbare Reaktion auf eine einzige Sitzung, eine Kontrollgruppe ohne Sauna gab es nicht. Die Botenstoffe des Immunsystems, sogenannte Zytokine, veränderten sich im Schnitt kaum. Ihre Werte hingen aber damit zusammen, wie stark die Körpertemperatur stieg, wie Studienleiter Jari Laukkanen von der University of Eastern Finland erklärt.
Die Arbeit ist im Frühjahr 2026 erschienen. Laukkanen ist auch an einer bekannten Langzeitbeobachtung beteiligt: In einer im Fachjournal JAMA Internal Medicine veröffentlichten Studie mit 2.315 finnischen Männern war häufiges Saunieren mit einem geringeren Sterberisiko verbunden. Auch das ist ein statistischer Zusammenhang und kein Beweis für eine Ursache.
Wann man besser auf die Sauna verzichtet
Wer bereits krank ist, sollte die Sauna meiden. „Mit Fieber gehört man ins Bett und nicht in die Sauna“, sagt der Kardiologe Matthias Michlmayr vom Ordensklinikum Linz. Menschen mit Vorerkrankungen sollten die Hitze vorsichtig dosieren und im Zweifel ärztlich abklären, ob Saunieren für sie geeignet ist.
Einsteigerinnen und Einsteigern empfiehlt das Ordensklinikum, mit einem Dampfbad oder einer Bio-Sauna bei etwa 60 Grad zu beginnen. Alkohol hat in der Sauna nichts verloren. Wer Herzrasen bekommt oder sich unwohl fühlt, sollte die Kabine sofort verlassen. Bei einem Aufguss mit 90 Grad können laut der Klinik ein halber bis ein Liter Flüssigkeit verloren gehen, ausreichend trinken gehört deshalb dazu.
Quellen
University of Eastern Finland: Sauna bathing may boost immune responses (2. April 2026)
Temperature: Acute Finnish sauna heat exposure induces stronger immune cell than cytokine responses (31. März 2026)
JAMA Internal Medicine: Health Benefits of Sauna Bathing (2015)
Ordensklinikum Linz: Richtig saunieren, so schwitzen Sie gesund (4. Jänner 2024)