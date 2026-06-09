Geschwollene Beine im Sommer: Was hilft?

Vorbeugen lässt sich zudem durch regelmäßige Bewegung: "Kurze Spaziergänge oder wiederholtes Wippen von den Fersen auf die Zehenspitzen, unterstützt den Rücktransport des Blutes", so Siamak Pourhassan, Gefäßchirurg und Vorstandsmitglied der DGG.

Hinter der Beinschwellung steckt ein normaler Prozess. Die oberflächlichen Blutgefäße erweitern sich bei Hitze - damit mehr Blut in die Haut gelangt und der Körper Wärme abgeben kann.

Bei Menschen mit Venenerkrankungen kann die Wärme im Sommer aber zu Problemen führen. Etwa zu Schwellungen um die Gelenke, die oft schmerzhaft sind.

Bekommen Menschen mit Venenleiden Kompressionsstrümpfe verordnet, sollten sie diese auch im Sommer konsequent tragen, rät der Mediziner. Wer seine Strümpfe bei der Wärme als unangenehm empfindet, sollte sich zu alternativen Modellen beraten lassen. Mittlerweile gebe es Sommer-Kompressionsstrümpfe in leichteren, atmungsaktiven Materialien.

Noch ein Tipp, der das Tragen im Sommer viel angenehmer macht: Wer die Stümpfe direkt am Bein mit einer Sprühflasche mit Leitungswasser befeuchtet, kann den Kühleffekt verstärken.

Alternativ kann man die Kompressionsstrümpfe für fünf bis zehn Minuten in den Kühlschrank oder kurz ins Gefrierfach legen - am besten in einen Plastikbeutel verpackt. Das gebe ein erfrischendes Gefühl beim Anziehen und verenge die Gefäße gleich zu Tagesbeginn, so Pourhassan.

Eine anhaltende Beinschwellung kann laut der DGG ein Hinweis auf eine lebensgefährliche Thrombose, Erkrankungen des Herzens oder der Nieren sein. Insbesondere, wenn die Schwellung nur an einem Bein auftritt, gilt dies als klares Warnsignal. Dann sollte man die Ursache rasch von einem Gefäßmediziner abklären lassen.

Besonders gefährlich wird es, wenn zusätzlich folgende Symptome auftreten:

"Dann besteht die Gefahr, dass ein Blutgerinnsel in die Lunge gewandert ist. Das ist ein medizinischer Notfall", warnt Gefäßchirurg Pourhassan. In so einem Fall sollte man schnell den Notarzt rufen.

Auch wenn die Beine unabhängig von steigenden Temperaturen dauerhaft anschwellen, sollte man die Ursache von einem Arzt abklären lassen.