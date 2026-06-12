Fußball für den Tisch: So bauen Sie ein Stadion aus Pappe

Das Spielfeld plus die Tore und Banden dafür lassen sich laut der DIY Academy in Köln etwa aus übrig gebliebenen Kartons von Bestellungen oder Verpackungen von Elektrogeräten kreieren. Die Pappe sollte etwa drei Zentimeter dick sein und mindestens 72 mal 50 cm groß.

Und so geht"s in wenigen Schritten:

Ein Tipp der DIY-Experten aus Köln: Verwenden Sie beim Ausschneiden ein Metalllineal als Führung für das Cuttermesser.