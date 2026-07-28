Functional Training ist auch für Senioren geeignet

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Beim Functional Training übt man mit dem eigenen Körpergewicht. Prinzipiell kommt diese Sportform auch für fitte ältere Leute infrage. Sie sollten aber einige Dinge beachten. Sich mit den gestreckten Armen auf der Sofakante abstützen, Beine ausstrecken und den Körper heben und senken: Das ist eine Übung des Functional Trainings. Bei dieser Sportform arbeitet man mit dem eigenen Körpergewicht und stärkt dadurch die Muskeln, aber auch Gleichgewicht und Koordination.
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Functional Training eignet sich auch für ältere Menschen - sofern sie körperlich fit sind. Sie sollten diese Trainingsform aber nicht mit dem sanften Funktionstraining verwechseln, das etwa bei Rheuma-Beschwerden eingesetzt wird.
Wer das Functional Training ausprobieren will, sollte sein Sportprogramm mit dem Arzt oder der Ärztin besprechen. Experten weisen darauf hin, dass Muskeln, Gelenke und das Herz-Kreislauf-System durch Überanstrengung rasch überfordert sein könnten.
Sinnvoll ist auch, unter Anleitung zu trainieren. Denn: Einsteiger neigen dazu, sich die mitunter anstrengenden Übungen durch Ausweichbewegungen zu erleichtern.
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