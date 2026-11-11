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Frühsport verbessert das Leistungsvermögen

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++ ARCHIVBILD ++ Körperliche Aktivität hebt die Stimmung
©APA, dpa-tmn, Markus Scholz
Wer gleich nach dem Aufwachen aktiv wird, bereitet den Körper ideal auf die Anforderungen des Alltags vor. Dank des Sports kommt es zu einer besseren Durchblutung des Herz-Kreislauf-Systems, und die Nährstoffversorgung der Muskulatur wird angeregt. Ein Workout in der Früh versetzt alle wichtigen Systeme unseres Körpers in Leistungsbereitschaft.

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"Durch die körperliche Aktivität werden in unserem Gehirn Botenstoffe freigesetzt, die unsere Stimmung heben. Morgengymnastik ist also auch ein Turbo für unser Wohlbefinden", bestätigt der Sportwissenschafter Ingo Froböse. In das morgendliche Sportprogramm sollten auf jeden Fall auch Kraftübungen mit eingebaut werden, damit die Muskelkraft erhalten bleibt. Bereits kurze Einheiten stärken die Muskulatur nachhaltig, bei regelmäßiger Ausführung.

Wer sich zum Training nur schwer aufraffen kann, bringt den Körper in der Früh am besten durch eine kalte Dusche oder mit einer kalten "Katzenwäsche" in Schwung. Ebenso motivierend kann die Vorfreude auf ein gutes Frühstück sein. Um den Kohlenhydratspeicher nach dem Schlaf wieder aufzuladen, eignen sich am besten nahrhafte Lebensmittel wie Müsli und Obst. Diese Energie benötigt der Körper, um längere Belastungen auszuhalten. Außerdem kommt der Stoffwechsel auf Touren.

ARCHIV - Früh joggen kann sich lohnen: In der Stadt ist die Pollenkonzentration morgens am niedrigsten. (zu dpa: «Heuschnupfen: So wird Sport draußen (etwas) erträglicher») Foto: Markus Scholz/dpa/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

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