Warum der Schweizer Bergsturz von Brienz später kam als erwartet

"Dieses Beispiel zeigt Grenzen der gängigen Ansätze zur Vorhersage des Zeitpunkts so eines Ereignisses", so Studienleiter Robert Kenner am Mittwoch. Bereits im März 2023 hatte sich ein instabiler Felsbereich oberhalb des Dorfes zunehmend schneller bewegt. Fachleute rechneten deshalb mit einem baldigen Abbruch. Am 12. Mai wurde Brienz evakuiert. Doch erst in der Nacht auf den 16. Juni lösten sich rund 1,2 Millionen Kubikmeter Gestein und Schutt. Die Masse verfehlte das Dorf knapp.

Der Grund für die Verzögerung lag in einer Schutthalde am Fuß des instabilen Bereichs. Die Felsmasse schob sich in den Schutt hinein, der ihre Bewegung zunächst bremste.

Allerdings ließ diese Bremswirkung immer wieder nach: Innerhalb der Halde bildeten sich neue Rutschflächen, auf denen sich die Felsmasse erneut schneller bewegen konnte. Dadurch wechselten sich Phasen stärkerer und schwächerer Beschleunigung ab. "Genaue Prognosen, wann der Hang versagen würde, waren daher kaum möglich", erläuterte Kenner.

Erst am Morgen des 15. Juni änderte sich die Situation. Der westliche Teil des instabilen Felsbereichs riss ab. Der östliche Teil kam daraufhin zum Stillstand, während die verbleibende Felsmasse stark beschleunigte und sich am späten Abend als Schuttstrom talwärts bewegte.

Inzwischen hat sich die Situation in Brienz deutlich entspannt. Nach über einem Jahr Evakuierung durften die Bewohnerinnen und Bewohner Ende Jänner 2026 in ihre Häuser zurückkehren.

(Service: Link zur Studie: https://go.apa.at/BFaVXh5y )