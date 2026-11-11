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Kochen wie die Iren: Rezept für ein Guinness Stew

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Den Guinness Stew am besten auf Kartoffelpüree servieren
©APA, dpa-tmn, Andreas Drouve
Sie möchten sich Irland auf den Teller holen? Da ist ein Guinness Stew genau die richtige Wahl. Dieses Gericht, das sich als Guinness-Schmortopf übersetzen lässt, stammt von Ian Devine. Er leitet die Kochschule "Howth Castle Cookery School" auf einer Burg auf der Halbinsel Howth nordöstlich von Dublin und erklärt, wie es geht:

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Auf einem Bett aus Kartoffelpüree servieren und mit Lorbeerblättern und Petersilie dekorieren. Flüssiger Begleiter kann ein Guinness oder ein trockener Rotwein sein, z. B. ein Merlot.

PRODUKTION - Neben gutem Fleisch und Guinness ist die dritte, zentrale Zutat für das Stew: Zeit. Rund drei Stunden sollte es köcheln. (zu dpa: «Kochen wie die Iren: Rezept für ein Guinness Stew») Foto: Andreas Drouve/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

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