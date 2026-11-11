CCPI 2027: Erstmals globaler Emissionsrückgang seit Pandemie

Die Fortschritte beim Klimaschutz seien weltweit zu langsam und erfahren teilweise einen Rückwärtstrend, zeigt der CCPI 2027, der im Rahmen der aktuell in der Türkei stattfindenden UNO-Klimakonferenz (COP31) präsentiert wurde. Die Klima-Rangliste bewertet seit zwanzig Jahren jährlich den Klimaschutz von 64 Ländern plus EU, die zusammen für mehr als 90 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Zum wiederholten Male bleiben die ersten drei Plätze des Rankings symbolisch leer, da kein Land aktuell ausreichend Klimaschutz umsetzt.

Angeführt wird die Liste auch heuer von Dänemark, Portugal, Großbritannien, Spanien und Marokko. "Was diese Staaten gemeinsam haben, sind stabile Rahmenbedingungen für Klimaschutz, oft auch durch Gesetze", konstatierte Madlen Peter, Co-Autorin des Berichts. Unter den Schlusslichtern finden sich erneut der Iran, die USA und Russland, aber auch Bosnien und Herzegowina, das diesmal erstmals dabei ist.

Es gibt aber auch Bewegung im Ranking: Deutschland hat sein bisher schlechtestes Ergebnis, während Ungarn durch seinen Regierungswechsel als größter Aufsteiger hervorgeht. Veränderungen zeigen sich auch über den Index hinweg: "Zum ersten Mal seit Beginn der Covid-19-Pandemie dürften die weltweiten Emissionen im Jahr 2026 zurückgehen", sagte Index-Co-Autor Niklas Höhne. "Das rasante Wachstum im Bereich der Erneuerbaren Energien und der Fortschritt bei der Elektrifizierung sowie die zurückgegangene Abholzung haben dazu beigetragen, die Grundlagen für diesen Wandel zu schaffen." Zum Trend beigetragen habe auch die im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg gesunkene Ölnachfrage. Höhne mahnt, dass Regierungen umgehend handeln müssen, um daraus nachhaltige Emissionsminderungen zu machen.

Heuer klettert Österreich im Klimaschutz-Ranking um zwei Plätze nach oben. Damit gelingt auch der Aufstieg von den "schlechten Performern" ins untere Mittelfeld der Rangliste. Die Einzelergebnisse zeigen allerdings keine große Veränderung zum Vorjahr. Beim Energieverbrauch gehört Österreich weiterhin zum unteren Drittel, im Bereich Klimapolitik bekommt es erneut eine niedrige Bewertung und steigt sogar um einen Platz ab.

Laut Jasmin Duregger von Greenpeace Österreich lässt sich der Aufstieg im Gesamtranking auch damit erklären, dass sich andere Länder verschlechtert haben. Die Platzierung zeige vielmehr auf, wie viel noch getan werden müsse: "Seit Jahren kann man sich hierzulande bei klimapolitischen Maßnahmen nicht zu einer klaren Ordnungspolitik durchringen." Das geplante Klimagesetz könnte jetzt eine Chance sein. Österreichs schlechtes Abschneiden hinsichtlich Klimapolitik im Index, sei allerdings auch der Kritik an genau diesem Gesetzesentwurf geschuldet: "Verankert wird zwar das Ziel der Klimaneutralität 2040, offen gelassen werden allerdings verbindliche Reduktionsvorgaben für einzelne Sektoren und verpflichtende Maßnahmen bei Zielverfehlungen", betonte Viktoria Auer vom WWF Österreich. Duregger und Auer gehören zu den CCPI-Länderexpertinnen, die für die Erstellung des Berichts befragt wurden.

Eine höhere Bewertung erhielt Österreich auch durch eine Verbesserung bei Treibhausgasemissionen - jedoch ausschließlich hinsichtlich der Erreichung eines Emissionsziels für eine Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad. Auf Nachfrage bei Germanwatch wurden heuer erstmals die Treibhausgasziele für 2035 statt für 2030 bewertet. Da Österreich bisher kein eigenes nationales 2035er-Ziel festgelegt habe, wurde das neue EU-Ziel herangezogen. "Die Verbesserung dieses Indikators spiegelt somit das höhere Ambitionsniveau des gemeinsamen EU-Ziels wider", erläuterte Peter.

Während klimapolitische Erfolge weltweit nur schleichend vorangehen, gibt es laut Index-Hauptautor Jan Burck technologisch und wirtschaftlich unglaublich viel Dynamik: "Einige Staaten nutzen diese schon seit Jahren, einige andere hätten beste Voraussetzungen, lassen diese aber noch ungenutzt" Mögliche Aufsteiger im nächsten Index könnten daher jene Länder sein, die derzeit erstmals ihre erneuerbaren Energien massiv ausbauen. Kasachstan, Saudi-Arabien und Usbekistan haben etwa ein hohes Level an Elektrifizierung, das sich für den Umstieg auf erneuerbare Energie anbiete. Darin sehen die CCPI-Autoren großes Potenzial für Emissionsreduktion, sollte gleichzeitig fossile Energie abgebaut werden.

Bewertet werden die Länder im Index in den vier Kategorien Treibhausgasemissionen, Erneuerbare Energien, Energienutzung und Klimapolitik - wobei Treibhausgasemissionen am stärksten gewichtet werden. Die Ergebnisse des Index werden anhand quantitativer Daten berechnet. Einzige Ausnahme bildet die Bewertung der Klimapolitik-Kategorie, die auf der Expertise von Organisationen und Think Tanks aus den jeweiligen Ländern beruht.