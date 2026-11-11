Mit Butter-Trick: So werden Bratäpfel richtig köstlich

Prinzipiell kann jeder Apfel zum Bratapfel werden - auch das olle Obstkorb-Exemplar, solange es keine fauligen Stellen hat. Besonders gut eignen sich säuerliche Sorten wie Boskop, Cox Orange, Gloster, Jonagold oder Gravensteiner. Wer möglichst wenig Handgriffe machen will, bereitet den Bratapfel so zu, wie man es früher tat: einfach den Apfel im Ganzen in den heißen Ofen stellen, bis die Schale aufplatzt. Dann zum Servieren mit Zimt und Zucker bestreuen.

Eine Füllung ist für Sie ein Muss? Verständlich. Dafür muss man erst einmal Platz schaffen, das Kerngehäuse muss also raus. Das geht mit einem Apfelentkerner oder einem kleinen Küchenmesser. Bratapfel-Profis höhlen das Kerngehäuse nicht vollständig aus, sondern lassen am Boden etwas davon stehen. Dann läuft die Füllung nämlich nicht aus.

Was kommt rein? Ganz klassisch röstet man Mandelsplitter und Haselnüsse in der Pfanne und vermischt sie mit Rosinen und Honig. Marzipan, Erdnussbutter, Zwetschkenmus, Pistazien, gehackte Datteln oder andere Trockenfrüchte machen sich ebenfalls gut im Apfel. Oder man füllt ihn gleich herzhaft. Das deutsche BZfE schlägt diese Kombis vor:

Die gefüllten Äpfel wandern nun in eine gefettete, ofenfeste Form. Tipp der Expertinnen und Experten: etwas Butter oben auf die Füllung setzen. Sie schmilzt im Ofen und sorgt dafür, dass der Bratapfel schön saftig wird.

Backtemperatur und -zeit können variieren, die Faustregel lautet: 25 bis 30 Minuten bei 180 Grad. Dass die Leckerei fertig ist, erkennt man an einer leicht schrumpeligen Schale, die leicht aufplatzt. Das Innere sollte weich sein, der Apfel aber seine Form behalten. Sicher, der Klassiker Vanillesoße geht als Topping immer. Auch Granatapfelkerne, geröstete Nüsse und süße Butterstreusel können den Bratapfel krönen.