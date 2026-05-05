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Fruchtig-knackiger Sommersalat mit Erdbeerdressing

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Für den Salat braucht man 100 Gramm reife und süße Erdbeeren
©APA, Christin Klose, dpa-tmn
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Wenn frische Erdbeeren Saison haben, liegt es nahe, die süßen Früchte im Salat unterzubringen. In die Schüssel kommt erst einmal, was der Geschmack hergibt: "Das können verschiedene Blattsalate sein, Gurken, Tomaten, Paprika, Avocado", zählt Roswitha Schemm auf. Sie betreibt mit Mann und Sohn einen Erdbeerhof.

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Das I-Tüpfelchen im Sommersalat sind natürlich die frischen Erdbeeren – und dazu ein Dressing aus den pürierten Naschfrüchten. Roswitha Schemm rät zu einer 500-Gramm-Schale für eine Schüssel Salat. "Man isst ein paar beim Zubereiten, gibt einige in den Salat und macht ein Dressing, dann sind sie auch schon weg."

WITTENBERGE - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

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