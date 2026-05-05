Fruchtig-knackiger Sommersalat mit Erdbeerdressing

Das I-Tüpfelchen im Sommersalat sind natürlich die frischen Erdbeeren – und dazu ein Dressing aus den pürierten Naschfrüchten. Roswitha Schemm rät zu einer 500-Gramm-Schale für eine Schüssel Salat. "Man isst ein paar beim Zubereiten, gibt einige in den Salat und macht ein Dressing, dann sind sie auch schon weg."