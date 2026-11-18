169 Euro kostet die zweite Generation. Und da Menschen gerne Stereo hören, macht das dann 348 Euro für das Paar. Aber zunächst den inneren Werten:

Äußerlich kommt die zweite Generation unverändert daher - mal von den Farben abgesehen. Im Inneren gibt es einen neuen Chip namens S10, moderneres Bluetooth und schnelleres WLAN 7. Statt vier Mikrofonen gibt es nun nur noch drei.

Im Alltag äußert sich das mit gefühlt schnellerem Ansprechverhalten. Auch Sprachassistent Siri reagiert ohne Stocken. Einrichtungsvorgang und Verbindungsstabilität sind - gefühlt - leicht schneller und besser als beim Erstling.

Jeweils zwei Homepod Mini lassen sich zu einem Stereopaar zusammenschalten und dann gemeinsam via Airplay ansteuern. Das geht auch in der 2. Generation. Neu ist: Mit dem neuen Apple TV 4K (4. Generation) kann man nun auch 2x2 Homepod Mini 2 (676 Euro) zu einem Surround-System zusammenschalten.

Auch neu: Die 2. Generation der Homepods Mini lässt sich nun als gekoppelte Mac-Lautsprecher verwenden.

Andere neue Fähigkeiten wie Soundleuchten, wobei die bunten LEDs der Steuerfläche zur Musik leuchten, haben auch die ersten Homepod Mini erhalten - via Softwareupdate.

Klanglich gibt es Verbesserung. Im direkten Vergleich klingen die 2er sauberer, Stimmen kommen besser zur Geltung. Der Breitbandtreiber und die zwei passiven Tieftöner holen aus der kleinen Bauform erstaunlich viel raus. Dazu trägt auch der neue S10-Chip im Inneren bei, der den Klang in Echtzeit angepasst zur abgespielten Musik regelt.

Audiophile werden die Minis wohl trotzdem eher nicht als einzige Lautsprecher nutzen. Dafür fehlt es den kleinen Musikbällen einfach am Ende am Bass und am klaren Klang bei großer Lautstärke. Als Fernsehboxen, fürs Musikstreaming oder Radiohören machen sie eine gute Figur. Wer einen großen Raum beschallen will, wählt lieber leistungsstärkere Lautsprecher.

Einst kosteten sie 99 Euro, dann 109 Euro. Die neuen Homepod Mini 2 gibt es nun ab 169 Euro. Ziemlich viel für einen Lautsprecher mag man meinen. Wie immer im Leben gibt es aber noch das große Aber. Denn die Homepods nur einen Lautsprecher zu nennen, wäre nicht fair. Sie sind außerdem:

Fazit: Evolution statt Revolution. Am Konzept der Homepods Mini ändert sich nichts, in Inneren gibt es eine dezente Modernisierung und einen - gefühlt - verbesserten Klang. Ob der neue Preis den niedrigschwelligen Einstieg in Apples Audiowelt erschwert - der Geschäftsbericht wird es zeigen.