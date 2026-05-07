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Erdbeeren selbst pflücken: Wann ist der perfekte Zeitpunkt?

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Erdbeeren am besten vorsichtig mit Daumen und Zeigefinger abpflücken
©APA, dpa-tmn, Klaus-Dietmar Gabbert
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Ob im heimischen Garten oder als Selbstpflücker auf Feldern bei Erdbeeranbauern - in diesen Tagen startet vielerorts das Ernten der ersten roten Früchtchen. Wie bei vielen Dingen im Leben ist Timing auch bei der Erdbeerernte alles.

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Nach langem oder heftigem Regen sollte man Erdbeeren aber lieber nicht pflücken. "Denn zu viel Nässe schadet dem Aroma, und die Früchte sind häufig beschädigt", erklärt der Experte Harald Seitz.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Klaus-Dietmar Gabbert/Klaus-Dietmar Gabbert

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