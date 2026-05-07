Erdbeeren selbst pflücken: Wann ist der perfekte Zeitpunkt?

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Ob im heimischen Garten oder als Selbstpflücker auf Feldern bei Erdbeeranbauern - in diesen Tagen startet vielerorts das Ernten der ersten roten Früchtchen. Wie bei vielen Dingen im Leben ist Timing auch bei der Erdbeerernte alles.
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Nach langem oder heftigem Regen sollte man Erdbeeren aber lieber nicht pflücken. "Denn zu viel Nässe schadet dem Aroma, und die Früchte sind häufig beschädigt", erklärt der Experte Harald Seitz.
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