Erdbeeren selbst pflücken: Wann ist der perfekte Zeitpunkt?

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Ob im heimischen Garten oder als Selbstpflücker auf Feldern bei Erdbeeranbauern - in diesen Tagen startet vielerorts das Ernten der ersten roten Früchtchen. Wie bei vielen Dingen im Leben ist Timing auch bei der Erdbeerernte alles.

von APA