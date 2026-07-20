ABO

Eiskalt serviert: Gurken-Joghurt-Suppe

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Für die Suppe wird eine Salatgurke püriert und mit Joghurt vermengt
©APA/APA/dpa-tmn/Julia Uehren/Julia Uehren
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Wenn die Temperaturen auf dem Thermometer nach oben klettern, hilft alles, was erfrischt. Also auch eine Erfrischung von innen. Mein Rezept für den perfekten Sommergenuss ist diese Gurken-Joghurt-Suppe. Dafür wird eine Salatgurke fein püriert und mit griechischem Joghurt und Mayonnaise vermengt. Fein geschnittene Gurkenstückchen und milde Frühlingszwiebeln bringen einen kleinen Biss in die Suppe.

von

Der Geschmack wird durch etwas Olivenöl, Zitronensaft und Dill verfeinert. Wenn es so richtig heiß ist, kann man die Suppe mit Eiswürfeln statt mit Wasser verlängern. Wer eine Portion Proteine dazu möchte, serviert als Einlage gekochte Garnelen oder mild geräucherte Forellenfilets. Ein knuspriges Baguette liefert, nach Belieben, eine Portion sättigende Kohlenhydrate.

1 Schlangengurke3 EL Griechischer Joghurt3 EL Mayonnaise3 Frühlingszwiebeln1/2 Zitrone1 EL Olivenöl2 TL Dill (TK)SalzPfeffer

150 ml kaltes Wasser oder Eiswürfel (nach Belieben)

1. Gurke schälen und achteln. Ein Stück sehr fein würfeln, die restliche Gurke im Mixer fein pürieren. Joghurt und Mayonnaise dazugeben und kurz aufschäumen.

2. Frühlingszwiebeln waschen und trocken tupfen. Strunk und den dunklen Teil wegschneiden. Den weißen Teil sehr fein würfeln. Zitrone auspressen.

3. Zwiebeln und Gurkenwürfel unter die Gurken-Joghurt-Suppe mengen und mit ca. 2 TL Zitronensaft, Olivenöl, Dill, Salz und Pfeffer abschmecken.

4. Suppe nach Belieben mit eiskaltem Wasser und/oder Eiswürfeln auf die gewünschte Konsistenz bringen.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Julia Uehren/Julia Uehren

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Das Unternehmen druckt das Ganze aus und verschickt die Karte per Post
Technik
Mondpreise fürs Porto? - Postkarten-Apps als Alternative
Eine Prostatamassage kann kurzfristig den PSA-Wert erhöhen
Gesundheit
G-Punkt des Mannes: So stimuliert man die Prostata
Kohlen speichern Hitze länger, als viele Eltern denken
Gesundheit
Verbrennungen am Grill: So schützen Eltern ihre Kinder
Vikram-1 beim ersten Testflug
Technik
Indiens erste privat gebaute Orbitalrakete erfolgreich gestartet
Sprays mit den Wirkstoffen DEET oder Icaridin können Gelsen fernhalten
Gesundheit
Von Spucke bis Salbe: Was hilft bei Gelsenstichen?
++ ARCHIVBILD ++ Stürme werden intensiver und transportieren mehr Staub
Technik
Mehr Wüstenstaub in Europa hat Folgen für die Gesundheit
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER