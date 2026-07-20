Eiskalt serviert: Gurken-Joghurt-Suppe

Der Geschmack wird durch etwas Olivenöl, Zitronensaft und Dill verfeinert. Wenn es so richtig heiß ist, kann man die Suppe mit Eiswürfeln statt mit Wasser verlängern. Wer eine Portion Proteine dazu möchte, serviert als Einlage gekochte Garnelen oder mild geräucherte Forellenfilets. Ein knuspriges Baguette liefert, nach Belieben, eine Portion sättigende Kohlenhydrate.

1 Schlangengurke3 EL Griechischer Joghurt3 EL Mayonnaise3 Frühlingszwiebeln1/2 Zitrone1 EL Olivenöl2 TL Dill (TK)SalzPfeffer

150 ml kaltes Wasser oder Eiswürfel (nach Belieben)

1. Gurke schälen und achteln. Ein Stück sehr fein würfeln, die restliche Gurke im Mixer fein pürieren. Joghurt und Mayonnaise dazugeben und kurz aufschäumen.

2. Frühlingszwiebeln waschen und trocken tupfen. Strunk und den dunklen Teil wegschneiden. Den weißen Teil sehr fein würfeln. Zitrone auspressen.

3. Zwiebeln und Gurkenwürfel unter die Gurken-Joghurt-Suppe mengen und mit ca. 2 TL Zitronensaft, Olivenöl, Dill, Salz und Pfeffer abschmecken.

4. Suppe nach Belieben mit eiskaltem Wasser und/oder Eiswürfeln auf die gewünschte Konsistenz bringen.