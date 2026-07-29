ABO

Brombeeren und Co.: Darf man vom Strauch naschen?

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Das persönliche Risiko für einen Fuchsbandwurm ist sehr gering
©APA/APA/dpa-tmn/Uwe Anspach/Uwe Anspach
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Es gibt Warnungen vor Gefahren, die halten sich über Generationen. Etwa, wenn kleine Kinder durch Gärten stapfen und reife Beeren von Sträuchern und Stauden pflücken und sich in den Mund schieben wollen. "Nein, nein! Nicht essen! Wegen Fuchsbandwurm", heißt es dann von besorgten Müttern und Vätern. Doch ist es wirklich so schlimm, wenn man hier und da in Omas oder Opas Garten Brombeeren, Stachelbeeren oder kleine wilde Erdbeeren nascht?

von

Auch Ernährungswissenschaftlerin Daniela Krehl hat diese Warnung von ihren Eltern und Großeltern gesagt bekommen: "Iss keine Beeren direkt vom Strauch - da könnte der Fuchs drüber gelaufen sein." Ein Satz, der sich hartnäckig hält, so die Ernährungsexpertin. Ihr Urteil: "Ganz falsch ist er nicht - aber er erzählt nur die halbe Geschichte." Das klingt nach einer kleinen Entwarnung für gelegentliches Naschen. Doch einen Freifahrtschein geben will sie dennoch nicht.

"Der Fuchsbandwurm ist tatsächlich ein gefährlicher Parasit. Die Eier werden über den Kot infizierter Füchse ausgeschieden und können theoretisch an bodennah wachsenden Pflanzen oder Beeren haften", erklärt Krehl. Die gute Nachricht sei aber: "Eine Erkrankung beim Menschen kommt selten vor."

Dass heute mehr Fälle diagnostiziert werden als früher läge vor allem an modernen Bildgebungsverfahren, die die Erkrankung häufiger entdecken. "Das persönliche Risiko bleibt aber insgesamt sehr gering: ca. 40-50 Neuinfektionen gibt es im Jahr. Besonders betroffen sind Teile Österreichs, Süddeutschlands, der Schweiz und Frankreichs."

Aber der heimische Garten sei halt kein Hochsicherheitslabor - und daher schade ein wenig Küchenhygiene auch nicht, findet die Ernährungsfachfrau. Insbesondere für Schwangere, kleine Kinder oder Menschen mit geschwächtem Immunsystem sei es sinnvoll, die Beeren vor dem Verzehr zu waschen. Doch viel wichtiger als die einzelne saubere Himbeere ist Daniela Krehl zufolge, dass nach der Gartenarbeit oder nach dem Kontakt mit Erde die Hände gründlich gewaschen werden.

Als erste Beschwerden nach einer Infektion mit Fuchsbandwurm treten häufig Schmerzen im Oberbauch auf. Mit zunehmender Krankheitsdauer fühlen sich die Betroffenen schlapp und müde und verlieren an Gewicht. Manche haben Fieber, einige leiden unter Blutarmut. Sie treten allerdings erst zehn bis 15 Jahre nach der Infizierung auf. Daher ist der Ansteckungsweg für Betroffene dann oft nicht mehr nachvollziehbar. Eier des Fuchsbandwurms sind winzig und mit bloßem Auge nicht erkennbar. Laut Expertinnen und Experten sei bisher ungeklärt, wie die Eier des kleinen Fuchsbandwurms überhaupt in den Menschen gelangen.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Uwe Anspach/Uwe Anspach

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wer Nightlife und Action sucht, ist auf den Cíes-Inseln fehl am Platz
Reisen & Freizeit
Auf Spaniens unbekannten "Götterinseln"
Die Kässpätzlewürfel kann man mit einem Sauerrahm-Dip servieren
Gesundheit
Tapas auf Schwäbisch: So gelingen Kässpätzle-Spieße mit Dip
Weht eine rote Flagge, sollten auch erfahrene Schwimmer nicht baden
Gesundheit
Achtung Gefahr: An diesen 3 Orten badet man lieber nicht
Die Wohlfühltemperatur liegt zwischen circa 22 und 25 Grad
Gesundheit
Klimaanlage im Auto: Lieber nicht zu kalt einstellen
Bei den Kirschjoghurts ohne Schlagobers liegt Müller mit der Ecke vorn
Gesundheit
Kirschjoghurt-Test: Meist gut, aber was ist mit Frucht?
Es gibt einen neuen Warteraum für die Steuerung von Gruppenanrufen
Technik
Neu in WhatsApp: Anrufe nun auch im Browser
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER