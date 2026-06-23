Blutspenden trotz Hitze "unbedenklich und dringend nötig“

"Eine Blutspende ist auch bei hohen Temperaturen möglich und ungefährlich, solange man sich körperlich wohlfühlt und viel trinkt - das gilt aber ohnehin vor jeder Spende", sagte Gänsdorfer. Wer schon Kreislaufprobleme hat, solle besser verzichten.

Vor der Blutspende gilt: Ausreichend Wasser, ungesüßte Tees oder Säfte trinken - zwei bis drei Liter über den Tag verteilt. Den Körper mit Kohlenhydraten wie Hülsenfrüchten und Vollkornprodukten versorgen. Anstrengung sowie pralle Sonne vermeiden und den Körper, soweit möglich, abkühlen. Eine Ruhepause von mindestens 30 Minuten nach der Spende einhalten.

"In den Sommermonaten sinkt die Bereitschaft zum Blutspenden - aber Geburten, akute Notfälle oder die Versorgung chronisch kranker Menschen machen trotz der Temperaturen keine Pause", betonte Gänsdorfer. "Blut ist nicht künstlich herstellbar, und alle 90 Sekunden wird in Österreich eine Blutkonserve benötigt. Für viele Menschen entscheidet sie über Leben und Tod."