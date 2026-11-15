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US-Forscher sehen Alzheimer-Spuren im Gehirn bis zu zehn Jahre vor den ersten Symptomen

Ein Team der Johns Hopkins University hat Hunderte Hirnscans ausgewertet. Welche zwei Regionen früher schrumpfen als das bekannte Gedächtniszentrum, was das mit dem Protein Tau zu tun hat und wie weit ein Früherkennungstest noch entfernt ist.

Eine Ärztin und ein Arzt betrachten MRT-Aufnahmen des Gehirns
Foto:©Vitaly Gariev, Unsplash

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Bei Alzheimer verändern sich zwei Hirnregionen offenbar früher als bisher angenommen. Der entorhinale Kortex und die Amygdala verlieren in frühen Stadien der Krankheit relativ mehr Gewebe als der Hippocampus, der als Gedächtniszentrum gilt. Das berichtet ein Team der Johns Hopkins University im Fachjournal NeuroImage: Reports. Die Arbeit erschien online im August und wird nun beim Jahreskongress der Society for Neuroscience vorgestellt, wie die Universität mitteilt.

Die Veränderungen zeigen sich demnach bis zu zehn Jahre, bevor Gedächtnisprobleme auftreten. „Wir haben frühe Veränderungen im Gehirn gefunden, die sich als Gewebeschwund zeigen, bis zu einem Jahrzehnt bevor es klinische Symptome gibt“, sagt Studienleiter Michael Miller, Biomedizintechniker an der Johns Hopkins University.

Wie die Forschenden vorgegangen sind

Das Team wertete Hunderte Aufnahmen aus der Magnetresonanztomografie und der Positronen-Emissions-Tomografie aus. Sie stammen aus zwei Langzeitprojekten: der US-amerikanischen Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative und der Studie BIOCARD, die bei zunächst gesunden Menschen nach Biomarkern für geistigen Abbau sucht. Untersucht wurden Menschen ohne Symptome, Menschen mit kognitiven Einschränkungen und Patientinnen und Patienten, die später an der Krankheit starben.

Mithilfe von PET-Aufnahmen und digitaler Gewebeanalyse zeigte sich, dass die Bereiche mit Gewebeschwund mit jenen Regionen übereinstimmten, in denen sich Veränderungen durch das Protein Tau fanden. Ablagerungen dieses Proteins gelten als ein Kennzeichen der Alzheimer-Krankheit.

Was das für die Früherkennung bedeutet

Die Forschenden können sich vorstellen, dass Ärztinnen und Ärzte diese Regionen künftig schon bei Menschen in ihren 30ern oder 40ern ansehen, wenn es Alzheimer in der Familie oder andere Risikofaktoren gibt. „Unser Ziel ist es, Menschen zu behandeln, bevor die Symptome der Alzheimer-Krankheit auftreten, damit sie hinausgezögert oder sogar gestoppt werden können“, sagt Koautorin Marilyn Albert, die das Alzheimer-Forschungszentrum der Johns Hopkins University leitet.

Wo die Grenzen der Studie liegen

Einen klinischen Test, der Alzheimer Jahre im Voraus vorhersagt, liefert die Arbeit nicht. Bevor sich die Veränderungen als verlässliches Diagnosewerkzeug eignen, sei mehr Forschung nötig, schreibt die Universität. Wie viele Menschen genau untersucht wurden, nennt die Mitteilung nicht. Als Nächstes will das Team die molekularen Vorgänge rund um die Tau-Ablagerungen untersuchen, um mögliche Ansatzpunkte für Therapien zu finden.

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