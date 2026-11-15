US-Forscher sehen Alzheimer-Spuren im Gehirn bis zu zehn Jahre vor den ersten Symptomen

Bei Alzheimer verändern sich zwei Hirnregionen offenbar früher als bisher angenommen. Der entorhinale Kortex und die Amygdala verlieren in frühen Stadien der Krankheit relativ mehr Gewebe als der Hippocampus, der als Gedächtniszentrum gilt. Das berichtet ein Team der Johns Hopkins University im Fachjournal NeuroImage: Reports. Die Arbeit erschien online im August und wird nun beim Jahreskongress der Society for Neuroscience vorgestellt, wie die Universität mitteilt.

Die Veränderungen zeigen sich demnach bis zu zehn Jahre, bevor Gedächtnisprobleme auftreten. „Wir haben frühe Veränderungen im Gehirn gefunden, die sich als Gewebeschwund zeigen, bis zu einem Jahrzehnt bevor es klinische Symptome gibt“, sagt Studienleiter Michael Miller, Biomedizintechniker an der Johns Hopkins University.