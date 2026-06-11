ABO

Alkohol: Sucht im Alter vorbeugen

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Alkohol beansprucht die Nervenzellen stark
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Auch im höheren Alter kann man alkoholabhängig werden. Vor allem wer trinke, um körperliche Beschwerden zu lindern oder negative Gefühle wie Trauer, Einsamkeit, Langeweile oder Angst besser ertragen zu können, sei gefährdet, so Suchtexperten. Dann gilt: Hilfe suchen. Am besten bei Hausarzt oder Hausärztin. Sie können feststellen, ob bereits körperliche Schäden entstanden sind und, wenn nötig, an andere Stellen verweisen.

von

Betroffene sollten sich die Fragen an den Arzt oder die Ärztin vor dem Praxisbesuch überlegen und so offen wie möglich mit ihrem Problem umgehen. Wer sich nach Suchthilfeangeboten umschauen möchte, findet online Einrichtungen in der Nähe.

Mit zunehmendem Alter verändert sich der Körper und reagiert empfindlicher auf Alkohol. Ein reduzierter Wasseranteil im Körper und ein langsamerer Abbau des Alkohols durch die Leber führen dazu, dass ältere Menschen schneller betrunken werden und länger unter den Auswirkungen leiden.

Dazu kommt: Alkohol beansprucht die Nervenzellen stark, er mindert die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit. Alkohol kann zu Stürzen und anderen Unfällen führen, was den Konsum für ältere Menschen nochmals gefährlicher macht.

Ebenfalls riskant: Medikamente, die viele ältere Menschen regelmäßig einnehmen, können in Kombination mit Alkohol gefährliche Nebenwirkungen haben. Ältere Menschen sollten stets ihren Arzt oder Apotheker fragen, ob der Konsum von Alkohol in Kombination mit ihren Medikamenten sicher ist. Sonst sollten sie die Finger davon lassen.

Experten betonen: "Verzicht wird nach kurzer Zeit belohnt." Bereits kurze Abstinenzphasen können körperliche Befunde wie erhöhte Leberwerte oder Verdauungs- und Stoffwechselstörungen deutlich verbessern: "Man fühlt sich fitter und geistig wacher."

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Silvia Marks/Silvia Marks

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Eine Gruppentherapie kann mitunter aber auch herausfordernd sein
Gesundheit
Einzel- oder Gruppentherapie: Was passt zu mir?
Die Crew für die "Artemis 3"-Mission
Technik
NASA-Chef verteidigt frauenlose "Artemis 3"-Mission
Man sollte mit dem Kind klare Absprachen zu Spielzeiten treffen
Gesundheit
Analog und digital: Warum alle Spiele wichtig sind
Die schwersten Vorwürfe bestreitet Redzepi Medienberichten zufolge
Gesundheit
Noma öffnet wieder: Redzepi trotz Skandalen in Top-Position
Technik
US-Diabetologen-Rauswurf: Chef der Fachgesellschaft reuig
Die Steuerung des Luftschiffs ist anfangs komplex
Technik
"Solarpunk": Cozy Crafting statt Spektakel
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER